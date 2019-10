Am Mittwoch wurden für den Hallwilersee zirka 1000 Quadratmeter Zelte aufgestellt – Garderoben, Duschen, Festzelte – und das im strömenden Regen. «Doch die Aussichten sind gut», sagt OK-Präsident Roland Müller. 21 Grad und Sonne nach Nebel, somit könnte der diesjährige Hallwilerseelauf an die Schönwetterserie der letzten Jahre anknüpfen.

Rund 7000 Anmeldungen seien bis jetzt eingegangen. Der Lauf ist somit noch nicht ausverkauft wie in anderen Jahren, man kann sich bis eine Stunde vor dem Lauf noch online anmelden. Neu in diesem Jahr ist der Verlauf der 10-Kilometer-Strecke, die jetzt beim Schloss Hallwyl in Richtung Brestenberg startet.

Nach einer 3-Kilometer-Schlaufe auf Seenger Boden biegt man in die Originalstrecke ein und kommt wie der Halbmarathon in Beinwil am See ans Ziel. Gestrichen wurde dafür der 7-Kilometer-Lauf. «Wir haben klar entschieden, keine kürzeren Strecken mehr anzubieten», sagt Müller. Gut für alle, die wie Michelle Bolliger an die Grenzen gehen wollen. (jgl)