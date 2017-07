Damit hat der 47-Jährige innert weniger Tage zwei weitere Meilensteine in seine bemerkenswerte Unternehmerkarriere gesetzt: das Joint Venture mit China und den Spatenstich zum neuen Firmensitz in der Industrie Birren in Seon (siehe Box).

Lehre als Lastwagenmechaniker

Der Unternehmerbazillus ist Nick Koch wohl bereits in die Wiege gelegt worden. Ebenso handwerkliches Geschick. Als Bub hat er sich jedoch noch nicht mit Computern beschäftigt. Damals hat er an Töffli und Autos herumgetüftelt. Der elterliche Bauernhof mit Schafen und Rindern im Luzernischen bot Nick Koch das perfekte Umfeld. «Als ich 16 Jahre alt war, hat mir mein Vater einen alten Militärjeep geschenkt. Den habe ich restauriert», erzählt er. Zum Autofahren war er zwar noch zu jung. Den drei Kilometer langen Weg vom Bauernhof der Familie Koch ins Dorf hat Nick als Schulbub zuerst auf dem Velo und später auf einem Töffli zurückgelegt. Auch dieses hatte er zuvor selber zusammengeflickt. Unzählige Töffs und alte Autos sind unter seinen geschickten Händen wieder auf Vordermann gebracht worden. Heute noch könne er vom «Schrübele» nicht ganz lassen, erzählt er. Fünf Oldtimer stehen daheim. «Die meisten als Schrotthaufen aus den USA importiert und selber saniert», sagt Koch nicht ohne Stolz.

Ein Lastwagenmechaniker ist aus dem jungen Nick Koch geworden. Später hat er die Abneigung gegen die Schulbank überwunden und am Technikum in Horw Maschinenbau studiert und anschliessend den Exekutive MBA erworben. «Am Technikum wurde ich mit dem Roboter-Virus infiziert», gesteht er. Kochs Berufsleben gehörte von diesem Moment an den Robotern.

Sein Job bei der ABB brachte den jungen Nick Koch vor siebzehn Jahren in eine Robotertechnikfirma in den USA. «Dort habe ich den Wert eines Familienunternehmens kennen- und schätzen gelernt», sagt Koch. Er erinnert sich: «Zu Thanksgiving gab es für jeden Mitarbeiter einen ‹Turkey› (Truthahn) und einen persönlichen Händedruck des Patrons.» Das gefiel dem jungen Schweizer. Umgekehrt hatte er beim US-Patron grossen Eindruck hinterlassen. Nach Ablauf der Mission in den USA gab ihm dieser die Empfehlung mit auf den Heimweg. «Kauf dir drüben eine Firma und mach dich selbstständig.»

Diesem Rat ist Nick Koch gefolgt. In Schaffhausen fand er 2002 ein damals wenig erfolgreiches Zwei-Mann-Unternehmen. Dessen grösster Aktivposten war ein Partnerschaftsvertrag mit dem japanischen Fanuc-Konzern. Dieser gehört noch heute weltweit zu den führenden Herstellern von Robotern. Geld hatte der damals 32-jährige Koch zu wenig. Dafür sprangen der ehemalige US-Patron und sein Firmgötti, der frühere Motor-Columbus-Manager Franz-Anton Glaser, in die Bresche. In der Zwischenzeit haben sich die beiden Geldgeber wieder zurückgezogen.

600 Robotersysteme verkauft

Kurze Zeit nach dem Kauf später zügelte Koch die Firma an den heutigen Sitz im Seetal Zentrum in Seon. Von hier aus ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Mit zwanzig Mitarbeitenden macht der Betrieb im Bereich der robotergestützten Automationstechnik sechs Millionen Franken Umsatz pro Jahr. Das Angebot reicht von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme schlüsselfertiger Anlagen inklusive Schulung und Wartungsarbeiten. 600 Robotersysteme wurden bisher verkauft. Obwohl das «Geschäften» vom Hochpreisland Schweiz aus immer schwieriger wird, baut Nick Koch eine neue Firmenzentrale. Und er setzt auf Wachstumsmärkte wie Deutschland und China. «Jetzt geben wir nochmals richtig Gas», sagt er und schmunzelt.

Beim Erzählen strotzt Nick Koch nur so von Unternehmergeist. Die Gefahr, dass ihn die Robotec zu stark vereinnahme, bestehe jedoch nicht, versichert er. Dafür sorgten seine Frau und seine beiden Kinder. «Meine Frau hat grossen Wert darauf gelegt, dass wir in ausreichender Distanz zur Firma wohnen.» Der Weg ist jedoch kurz genug, um ihn an schönen Sommertagen mit dem Velo zurückzulegen.

Eine Tellerwäscherkarriere wie aus dem Bilderbuch also? Nick Koch winkt ab. «Der Tellerwäscher ist mit goldener Krawatte gekleidet an der Börse.» Das sei nicht sein Ding. Was ist dann sein Antrieb? Koch gibt sich bescheiden. «Ich will meinen Mitarbeitenden interessante Arbeit geben.»