«Vive l’Argovie!» lautet das Motto der diesjährigen Lenzburgiade. Zum elften Mal findet das Kulturfestival statt, das im Schloss Lenzburg Klassik und Folk verbindet.

Beim Apéro riche vor dem Auftaktkonzert begrüssten Landammann Urs Hofmann und Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank, am Dienstagabend die Gäste. «Unser Musikfestival ist uns ans Herz gewachsen», sagte Dieter Widmer und betonte dessen Wichtigkeit für den Standort Aargau. «An der Lenzburgiade wollen wir zu hören bekommen, dass der Aargau Weltklasse ist», so Widmer. «Also Ohren und Augen auf!», fuhr er fort. Seit Beginn der Lenzburgiade unterstützt die Aargauische Kantonalbank die Umsetzung des Musikfestivals.

Die Stimmung beim Apéro im Schlosshof war gelassen. Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik fanden den Weg an das Eröffnungskonzert: So kam CVP-Nationalrätin Ruth Humbel in Begleitung ihrer Tochter Flavia, oder Kurt Schmid, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands, in Begleitung seiner Frau Franziska. Für das eine oder andere Lächeln beim Apéro sorgte zwischendurch das Wetter: Der starke Wind verwehte kurzzeitig vor allem bei den weiblichen Gästen die Frisuren.

Die Lenzburgiade hat dieses Jahr mit der Geigerin Fränzi Frick und dem Pianisten Oliver Schnyder zwei neue Intendanten. Das Programm der diesjährigen Festivalausgabe, die noch bis zum 23. Juni dauert, steht unter der Leitung der beiden Künstler.

Den Anfang machte Oliver Schnyder am Klavier gleich selber: Begleitet vom Argovia Philharmonic unter Dirigent Douglas Bostock, spielte er im Schlosshof Beethovens 3. Sinfonie «Eroica». Das Argovia philharmonic gab damit sein offizielles Lenzburgiade-Debüt.

Die abwechselnd farbig beleuchteten Schlossmauern schützten den Innenhof vom Wind. Das Wetter hielt bis zum Schluss, die rund 450 Gäste quittierten das stimmungsvolle Auftaktkonzert mit tosendem Applaus.