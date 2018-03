Nun plant Metger den ganz grossen Schritt: Nach dem Gerichtsprozess, der am 13. März beginnt, veröffentlicht er seine Sicht in Buchform. Der Zürcher Wörterseh-Verlag hat sich die Rechte gesichert. Verlegerin Gabriella Baumann-von Arx und der Autor wollen sich noch nicht äussern, denn die Verkaufskampagne soll mit einem Überraschungseffekt lanciert werden. Der Deal mit der Medienpartnerin für den Abdruck des ersten Auszuges steht bereits. Die Geschichte des Vierfachmords an der Familie wird die «Schweizer Familie» im Originalton bringen.

Spezielle Perspektive

Der Partner der Mutter kann das brutalste Verbrechen der jüngeren Schweizer Geschichte aus einer speziellen literarischen Perspektive schildern. Er war nah dran und doch weit weg. Der Täter wartete an diesem Montagmorgen, bis Metger das Haus verlassen hatte, und klingelte. Der Student aus der Nachbarschaft begann mit der Mutter ein freundliches Gespräch. Plötzlich bedrohte er den jüngeren Sohn und zwang sie, den älteren Sohn und dessen Freundin zu fesseln. Er wies die 48-jährige Mutter an, bei zwei Banken 10'000 Franken abzuheben. Als sie zurückkam und ihm das Geld gab, fesselte er sie, missbrauchte den jüngeren Sohn sexuell, schnitt allen vieren die Kehle durch und zündete sie an. So schilderte die Staatsanwaltschaft den Ablauf. Der Täter sei geständig.