Noch vor Mitternacht rückten Taucher der Polizei BaselLandschaft an, um im Wasser zu suchen. Die Polizei stellte die Suche gegen 02.45 Uhr vorläufig ein.

Am Mittwochabend, um 21.50 Uhr ging beim Polizeinotruf 117 die Meldung ein, wonach ein 74-jähriger Schwimmer vermisst wird. Rasch nach Meldungseingang rückten zahlreiche Rettungskräfte aus. Diese wurde unterstützt von der Seerettung Hallwilersee, Feuerwehreinsatzkräften aus der Region, Kantons- und Regionalpolizei sowie ein Rega-Helikopter.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, befand sich ein Ehepaar aus der Region im See, wobei die Frau voraus schwamm. "Einige Minuten später stellte sie fest, dass ihr 74-jähriger Mann nicht mehr zu sehen war."

Die Suche wird am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Betroffen ist auch das Strandbad Beinwil am See. Gemäss Facebook-Mitteilung des Strandbades bleibt es heute Donnerstag mindestens bis 12 Uhr geschlossen, «aufgrund der Nähe des Unglücksortes». Das Strandbadcafé dagegen sei, wie ein Leserreporter schreibt, geöffnet.