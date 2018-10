Mit zehn Jahren kam er aus Italien in die Schweiz. An einem Freitag ging er als Leonardo zur Schule. «Am Montag war ich der Leo.» Und dabei blieb es. Er hat auch einen Nachnamen, Scicchitano, aber der scheint nur auf seiner Website zu existieren. Das Telefon nimmt er mit «Do esch de Leo» ab, und auch sein Geschäft trägt seinen Vornamen: «Leo Hüte und Mützen». Leo hat keine Werkstatt und keinen Laden, Leo hat einen Hutstand.

Wenn sich sein Wagen zu einem Markstand entfaltet und Leo die Hüte auf Stapeln drapiert und unter dem dunkelblauen Blachendach aufhängt, wenn die Glühbirnen und das Schild mit der geschwungenen Schrift leuchten, liegt etwas Nostalgisches in der Luft. Vom Stand nebenan duften gebrannte Mandeln herüber, ein paar Meter weiter verspricht ein Plastikhobel, sämtliche Gemüsesorten dieser Welt zu verarbeiten.

Auch diese Stände passen zum Herbstmarkt in Gelterkinden, wo Leo an diesem Herbsttag seine Hüte feilbietet. Doch kein anderer Stand lässt dieses Gefühl einer Zeit aufkommen, in der die Männer Hüte trugen. Diese Zeit mag vorbei sein, aber die Hüte sind es nicht. Früher trug man sie der Mode wegen, heute sind die Gründe praktischer geworden. Aber das spielt für Leo keine Rolle, er findet für jeden, der seine Auslage betrachtet, einen Grund für einen Hutkauf. «Zum Beispiel die mit Hund», sagt Leo. «Sie gehen jeden Tag spazieren, wollen dabei eine Zigarette rauchen.» Für Hund, Zigarette und Schirm fehle eine Hand. Deshalb brauche es den Hut.

50 Messen und Märkte im Jahr

Leo steht stets vor seinem Stand. «Wenn ich hinten stehe, verkaufe ich keinen Hut.» Er hat eine angenehm klare Stimme, am Telefon schätzt man den 64-Jährigen locker zehn Jahre jünger. Wenn man gut hinhört, bemerkt man seinen italienischen Akzent. Er klingt sympathisch und passt so gut zum fröhlichen Mann mit grauem Schnauz, dass man meinen könnte, er habe ihn antrainiert.

Denn seine Wortwahl könnte schweizerischer nicht sein. «So chani ned gschäfte», sagt er über Differenzen mit einem Lieferanten. Deshalb bestellt Leo heute einen Teil seiner Hüte direkt bei einer Fabrik in Italien. Wenn er seine Tochter in Rom besucht, macht er die Bestellungen vor Ort. «Ich bin pingelig», sagt er. Wieder so ein Wort. Wenn die Hutbänder nicht alle im gleichen Braun sind, ruft er an und beschwert sich. «Ich sei der Einzige, der so reklamiert», sagt er stolz.

Auch bei seiner Auslage achtet er penibel darauf, dass alles stimmt. In Gelterkinden sind nicht alle Stapel gleich hoch, das gefällt ihm nicht. Er sei einer der letzten mit einem klassischen Stand und wolle alle Hutgrössen anbieten. Die neue Lieferung aus Italien ist gerade angekommen, spätestens bis zur Herbstmesse Basel sind die Hutstapel wieder angepasst. Ungefähr 50 Messen und Märkte besucht Leo jedes Jahr, früher waren es doppelt so viele – Leo ist pensioniert. «Aber ich liebe meine Hüte», sagt er. «Ich mache solange weiter, wie es geht.»

Das Herumziehen mag er lieber

Im Dezember ist Leo am Chlausmarkt in Lenzburg. Ein Heimspiel: An der Burghalde hat er jahrelang ein Schneidergeschäft betrieben und die halbe Stadt eingekleidet. Doch als ihn sein bester Kollege gefragt hatte, ob er den Hutstand übernehmen wolle, hat der damals 40-jährige Leo nicht gezögert. «Ich bin ein vielseitiger Mensch, mit einem Geschäft war ich gebunden.» Zum Bedauern der Lenzburger.

«Ich hatte liebe Kunden», sagt er. Doch das Herumziehen gefällt ihm besser. Und wenn er am Chlausmarkt seinen Stand aufbaut, kommen sie, die ehemaligen Kunden. Traditionell findet an diesem Tag der Chlaushock für alle Gemeindeammänner und -schreiber im Bezirk statt. Und die Gastgeber nehmen ihre Kollegen danach mit zu Leo. «Dann sind alle schön geschalt und sie sagen den Neuen: ‹De Huet muesch bim Leo chaufe›», sagt Leo und strahlt.