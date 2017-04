Beim Mittagessen im Boniswiler Ausflugsrestaurant Seeblick konnten Kinder oft nicht lange stillsitzen. Draussen lockten ein schöner Spielplatz und ein Tiergehege mit Ziegen, Schafen,

Kaninchen, Enten und zwei Lamas.

Seit vergangenem Sommer ist der Spielplatz geschlossen. Das Wirtepaar Rita und Werner Schlegel gab nach über 30 Jahren ihren «Seeblick» auf. Das Gebäude soll abgerissen werden, auf dem Areal über dem Hallwilersee ist eine Wohnüberbauung geplant.

Der Verein Zukunft Boniswil engagiert sich nun für einen neuen Spielplatz bzw. möchte diesen durch einen Begegnungsplatz ersetzen. Dafür haben sich vier Mütter zu einem Projektteam zusammengeschlossen, das von Stefanie Beeler geleitet und von einem Fachmann für Naturgärten unterstützt wird. Mit an Bord ist auch das Wirte-paar Schlegel: Sie werden das beliebte Tiergehege weiterhin betreiben und dem Verein Zukunft Boniswil gleich neben dem Gehege rund 1200 Quadratmeter für den Begegnungsplatz zur Verfügung stellen.

Der Kanton entscheidet mit

Der Verein will den Begegnungsplatz naturnah mit Steinen, unbehandelten Holzelementen und einheimischen Sträuchern gestalten. Der Platz soll vor allem Familien und Spaziergänger anziehen, die sich beim Wandern auf dem Seeweg eine Pause gönnen möchten. Auch Sitzbänke und ein Picknickplatz sind geplant. Kinder können auf Pfählen balancieren, durch einen Gang mit Sträuchern huschen und sich auf einer Spielwiese vergnügen.

Anfang Jahr hat der Verein Zukunft Boniswil das entsprechende Baugesuch eingereicht. Dem Projekt muss nebst der Gemeinde auch der Kanton zustimmen: Die Parzelle unterliegt dem Hallwilersee-Schutzdekret. Das Bewilligungsverfahren dürfte deshalb einige Zeit dauern.

Verein will im Dorf mitreden

Der Verein Zukunft Boniswil zeigt mit dem Projekt, dass seine Ankündigungen bei der Vereinsgründung im September 2015 keine leeren Worte waren. «Wir möchten unseren Teil zur lebendigen Gemeinde beitragen», sagte Vereinspräsident Josef Högger damals dem Boniswiler «Dorfheftli». Bei der Gründung zählte der Verein

29 Mitglieder, heute sind es bereits über 50 Mitstreiter. Der Verein ist an verschiedenen Fronten aktiv: Er nahm unter anderem Einfluss auf die neue Bau- und Nutzungsplanung, über die im Herbst 2015 an der Gemeindeversammlung abgestimmt worden war. Dem Verein ist es laut Josef Högger wichtig, kooperativ mit dem Gemeinderat zusammenzuarbeiten. Seit Ende 2016 ist dies noch einfacher geworden: Mit Rainer Sommerhalder haben die Boniswiler ein Vereinsmitglied in den Gemeinderat gewählt.