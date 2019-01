Ein AZ-Artikel zur veganen Waldspielgruppe in Meisterschwanden hat ein grosses Echo ausgelöst. Dazu gehörten auch kritische Stimmen. Man müsse nicht schon Kinder zu Veganern machen, war ein Vorwurf.

In einem Beitrag des Regionalsenders TeleM1 nimmt Sabina Hirt, Leiterin der Waldspielgruppe, dazu Stellung. Veganismus sei nicht der Grund für die vegane Waldspielgruppe gewesen. "Was ist, wenn etwas an den tierischen Produkten wie Eiern oder Milch nicht gut ist?", fragt sie zurück. "Schlussendlich bin ich ja diejenige, die schuld ist."