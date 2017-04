Wann die Feuerstelle Susten an der Mittelstrasse in Dürrenäsch dermassen beschädigt wurde, kann Frau Gemeindeammann Andrea Kuzma nicht genau sagen. Es muss jedoch kurz vor Ostern, das heisst irgendwann zwischen Karfreitag, 14. April und Samstag, 15. April passiert sein. Die Sitzbänke waren komplett zerstört worden, zeigt sich Kuzma ungehalten. «So wie sich die Situation vor Ort präsentierte, haben Unbekannte die auf zwei Betonsockeln montierten hölzernen Sitzflächen weggerissen und in der Feuerstelle verfeuert.» Zudem sei beim Grillplatz eine grosse Unordnung hinterlassen worden. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein, der die Feuerstelle betreut, hat bei der Kantonspolizei Kulm Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt erstattet. In Dürrenäsch sucht man Zeugen aus der Bevölkerung, die eventuell etwas beobachtet haben könnten. Hinweise nehmen die Kantonspolizei Kulm, Stützpunkt Unterkulm, Tel. 062 768 55 00 oder die Gemeindekanzlei Dürrenäsch, Tel. 062 767 71 11 entgegen. Man hoffe, dass die unschöne Sache aufgeklärt werden könne, so Kuzma. Auch darauf, dass die Leute, welche die Verwüstung verursacht haben, zu ihrem destruktiven Tun stehen und sich melden.

Zumindest scheint sich der finanzielle Schaden in Grenzen zu halten: Weil der Verkehrs- und Verschönerungsverein den Platz selber pflegt und auch unterhält, hielten sich die Kosten für die Wiederherstellung im Rahmen, sagt Andrea Kuzma. Sie rechnet mit einem mittleren dreistelligen Betrag.