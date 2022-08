Urteil Trotz Katalogtat Pornografie: Obergericht hebt Landesverweis gegen deutschen Staatsangehörigen auf Wüste, kinderpornografische Videos hat ein Mann per Facebook erhalten und eines davon auch weiterverbreitet. Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte ihn, Landesverweis inklusive. Dagegen ging der Mann vor dem Obergericht vor.

Via Facebook bekam der Mann die beiden kinderpornografischen Videos zugesandt. Eines davon hat er weitergeleitet. Bild: Jenny Kane

Man verzieht das Gesicht. Zu Last gelegt wird dem Beschuldigten die Katalogtat der Pornografie. Die via Facebook verbreiteten Videos zeigen sexuelle Handlungen von Kindern mit Tieren, ist einem kürzlich gefällten Urteil zu entnehmen. Geschildert werden Details, die man lieber nicht lesen möchte. Da hilft auch der Zusatz nicht, dass die Videoaufnahmen nicht den Anschein machen würden, als seien die Knaben zu den gefilmten Handlungen gezwungen worden. Und das Gesicht verzieht sich noch mehr, wenn man weiter liest, dass das Gericht die Videos schon aus mehreren anderen Verfahren kennt.

Diesmal wurden sie an einen heute 60-Jährigen gesandt. Er hat sie nicht gelöscht, sondern eines der beiden Videos gar weitergeleitet. Erstinstanzlich musste er sich deshalb vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten und wurde wegen Pornografie schuldiggesprochen. Das Urteil lautete auf eine siebenmonatige, bedingte Freiheitsstrafe sowie eine Busse von 1000 Franken. Dazu kommt ein Tätigkeitsverbot und, weil er deutscher Staatsangehöriger ist und es sich um eine Katalogtat handelt, ein Landesverweis von fünf Jahren.

Mehrere Arbeitsunfälle gehabt

Weder Strafmass noch Tätigkeitsverbot focht der Mann an, der zwei Vorstrafen im Bagatellbereich wegen Nichtabgabe von Ausweisen und/oder Kontrollschildern hat. Aber den Landesverweis. Das Obergericht musste demnach abwägen, ob es sich um einen Härtefall handelt.

Auf Justizias Waage landeten verschiedene Tatsachen. Einmal jene, dass er seit zwölf Jahren im Land ist und keine Beziehungen mehr nach Deutschland pflegt. «Der Beschuldigte verfügt über diverse freundschaftliche Kontakte in der Schweiz, wohingegen er in Deutschland eine Vereinsamung befürchtet», konstatiert das Obergericht. Handkehrum habe er lange genug in Deutschland gelebt, eine gesellschaftliche Wiedereingliederung wäre ohne weiteres möglich.

Die Chancen, in Deutschland einen Job zu finden, schätzt das Gericht in etwa gleich hoch ein, wie in der Schweiz. Nach mehreren Arbeitsunfällen und nachdem der Beschuldigte an psychischen Problemen leidet, bezieht er seit sechs Jahren Sozialhilfe. IV noch nicht, ein erneuter Antrag sei aber gestellt.

Sehr geringes Rückfallrisiko

Zur Tat an sich heisst es im obergerichtlichen Urteil, der Mann habe nicht aktiv nach den Videos gesucht, sondern sie weitergeleitet bekommen. Es dränge sich nicht der Schluss auf, «dass der Beschuldigte durch sein Handeln die Nachfrage und damit die Herstellung von Kinderpornografie massgeblich gefördert hätte». Das Rückfallrisiko und damit die Gefahr, die von jemandem ausgehen kann, sei gering. «Es liegen keine Faktoren vor, welche gegen ein künftiges Wohlverhalten des Beschuldigten sprechen würden.» Und zum Inhalt heisst es: Ohne das Tun des Mannes zu bagatellisieren, sei doch die sexuelle Integrität der minderjährigen Opfer nur «in relativ leichtem Ausmass verletzt worden».

Das Obergericht fasst zusammen: Es sei davon auszugehen, dass «die erheblichen privaten Interessen des Beschuldigten an einem Verbleib die eher geringen öffentlichen Interessen an einer Wegweisung überwiegen». Sprich: Der Landesverweis wird aufgehoben. Da sonst nichts angefochten wurde, bleibt es beim restlichen Urteil des Bezirksgerichts Lenzburg. Der Beschuldigte muss ausserdem die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von rund 4200 Franken bezahlen. Jene für das Obergericht sowie das Honorar für den amtlichen Verteidiger gehen hingegen auf die Staatskasse.