Urteil Er sagt, sie habe seine Skischuhe angezündet – sie sagt, er habe sie sexuell belästigt Vier Monate lang hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau das Handy einer Frau einbehalten, die verdächtigt wurde, einen Brand gelegt zu haben. Nun sprach das Obergericht ein Machtwort.

Symbolbild: Luca Field/imago-images.de

Eigentlich geht es nur darum, ob sie ihr Handy wiederbekommt. Dem kürzlich gefällten Entscheid des Obergerichts darüber ist aber zu entnehmen, dass die Geschichte rundherum mindestens skurril ist.

Im Februar diesen Jahres brennt es bei einem Mann im Keller, es entsteht ein Schaden von 2000 Franken. Er erstattet Anzeige gegen unbekannt. Und äussert den Verdacht, dass seine ehemalige Mitbewohnerin seine Skischuhe angezündet habe. Am Tag vor dem Brand sei ihr Auto-Kontrollschild nämlich noch in der Garage gewesen, am Morgen danach nicht mehr.

Das reichte als Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau – in diesem Grossraum ereignete sich der Vorfall – eröffnete eine Strafuntersuchung gegen die Ex-Mitbewohnerin. Es wurde ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl erlassen. «Dies mit dem Ziel, das besagte Kontrollschild und das Mobiltelefon der Beschwerdeführerin (mit möglichen Aufnahmen vom Brand) zu beschlagnahmen beziehungsweise nach Brandspuren (beispielsweise an ihren Händen) zu suchen.» Beides ohne Erfolg. Sprich: Sie hatte keine angesengten Haare an den Händen, und das besagte Kontrollschild wurde auch nicht gefunden.

Er soll das Schild gestohlen haben

Zehn Tage nach dem Brand reichte die Frau eine Beschwerde gegen den Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl ein. Mit der Hausdurchsuchung hatte sie offenbar kein Problem – aber sie wollte ihr Handy zurück. Sie habe gar keinen Zugang mehr zur Garage gehabt, ist dem Urteil zu entnehmen. Und ausserdem ein neues Kontrollschild besorgt und keinen Grund gehabt habe, «Sachen von Fremden sinnlos zu beschädigen». Ihren ehemaligen WG-Partner habe sie wegen Diebstahls des alten Schilds angezeigt. Ausserdem habe dieser sie sexuell belästigt, als sie noch zusammengewohnt hatten. Sie habe ihn abgewiesen, das wiederum habe ihn sehr gekränkt.

Das Obergericht beurteilt weder die angebliche sexuelle Belästigung noch den angeblichen Diebstahl und ebenso wenig die angebliche Brandstiftung. Sondern eben nur, ob die Ex-Mitbewohnerin ihr Handy wiederbekommt. Dennoch heisst es: Der Tatverdacht gegen die Frau sei vage, beruhe lediglich auf den Aussagen des ehemaligen Mitbewohners und konnte bei der Hausdurchsuchung nicht erhärtet werden. Seit dem seien zudem mehr als vier Monate vergangen, in denen das Mobiltelefon nicht untersucht worden sei. Das sei nicht mehr verhältnismässig. Oder mit anderen Worten: Die Frau bekommt Recht und ihr Handy zurück.