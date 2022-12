Urteil Er fuhr dem Polizeiauto auf der Autobahn so dicht auf, dass es ihn überholen liess – Tessiner scheitert vor Obergericht Die Privatgutachten muss der Tessiner selber zahlen. Auch sonst kostet ihn der Prozess, den er vom Lenzburger Bezirksgericht ans Obergericht weitergezogen hatte, nun mehr. Trotz einer kleinen Reduktion.

Auch Martinshorn und Blaulicht hielten den Autorowdy nicht davon ab, dem Polizeiauto zu dicht aufzufahren. Symbolbild: K. Schmitt / Imago Images

«Impossibile!», sagte er mehrfach, der Tessiner Vittorio (Name geändert), der sich am Bezirksgericht Lenzburg erklären wollte. Er hatte einen Strafbefehl erhalten, weil er einem Polizeiauto zu dicht aufgefahren war. Bei Regen, im Dunkeln und auf Höhe Schafisheim auf der Autobahn, notabene. Und dann auch noch Martinshorn und Blaulicht aktiv, die Beamten waren also deutlich sicht- und hörbar zu einem dringlichen Einsatz unterwegs.

Aber eben, «unmöglich!», fand Vittorio, was ihm da vorgeworfen wurde. Er akzeptierte den Strafbefehl nicht und erhob Einsprache. Vor bald einem Jahr wurde sein Fall verhandelt, und endete damit, dass einer seiner Verteidiger das Urteil als «unglaublich!» bezeichnete. Denn Vittorio wurde wegen der Nötigung und des ungenügenden Abstands verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 250 Franken (20'000 Franken) sowie einer Busse von 5000 Franken. Verjährt ist und bleibt die Geschwindigkeitsübertretung. Dass er gegen seine Verurteilung Berufung einlegen würde, war schnell klar.

Auch das Obergericht hat inzwischen ein Urteil gefällt. Es reduziert die Tagessatzhöhe leicht auf 230 Franken. Die Anzahl hätte es eigentlich auf 120 erhöht – das Verschlechterungsverbot hindert es daran. Summa summarum beträgt die bedingte Geldstrafe nun also 18'400 Franken. Die Busse reduziert das Obergericht auf 4500 Franken.

Er war «stark verblüfft»

Vittorio hatte betont, dass er den automatischen Abstandhalter eingestellt gehabt habe. Sein SUV hätte also automatisch bremsen müssen, wenn der Abstand zu gering geworden wäre. Das Polizeiauto habe ihn überholt, und er habe danach, wie alle anderen Fahrer, wieder auf die Überholspur gewechselt. Dann habe er eben den Frontradar eingeschaltet und sei dem Polizeifahrzeug in einem Abstand von 30 bis 40 Metern gefolgt. «Nach circa 10 Kilometern sei etwas passiert, was ihn stark verblüfft habe», heisst es im obergerichtlichen Urteil. «Das Polizeiauto habe die Lichter ausgeschaltet und sei auf die rechte Spur gefahren.»

Anders schilderte dies die Polizistin, die auf dem Beifahrersitz des Einsatzautos gesessen hatte. Sie verwies als Zeugin in Lenzburg mehrfach auf ihren Rapport. Darin hatte sie von einer Geschwindigkeit von 120 bis 135 km/h gesprochen und davon, dass Vittorio nur 5 bis 10 Meter Abstand gehalten habe. Deutlich zu wenig.

Der Polizist auf dem Fahrersitz habe das gesehen und sich genötigt gefühlt, die Spur zu wechseln, um das Auto überholen zu lassen. Die Polizistin hatte weiter ausgesagt, es sei ihr in ihrer Karriere bis heute noch nie passiert, «dass ein Fahrzeug der Polizei mit besonderen Warnsignalen so dicht aufgefahren sei.»

Es hat sich nicht gelohnt

Um zu belegen, dass er Recht hat, hat Vittorio – der als Direktor einer Firma sehr gut verdient – zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Beide kamen zum Schluss, dass seine Version stimmen müsse. Das Obergericht lässt das nicht gelten. Denn: Die Gutachten beruhen vor allem auf Annahmen, «welche der Beschuldigte selbst geliefert hatte». Technische Hilfsmittel liessen sich indes oft auch ausschalten. Der Distanzhalter garantiere also gar nichts, «Zusammenfassend vermögen die Privatgutachten das Vertrauen in die Aussagen der Zeugin nicht zu erschüttern», urteilt das Obergericht.

Nun denn, es bleibt also dabei. Vittorio zahlt – nun zusätzlich auch noch 1600 Franken für das Verfahren vor Obergericht. Es sei denn, er zieht das Verfahren weiter an die letzte Instanz. Die 500 Franken weniger Busse schlagen sich am Ende also nicht positiv für ihn nieder. Umso weniger, als er die über 3000 Franken für die beiden Gutachten auch selbst berappen muss.