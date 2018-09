Eric Schaerer kennt das Foto gut, das am 25. September 1968 im damaligen Aargauer Tagblatt erschien: Es zeigt das Produktionsgebäude der Bandfabrik, dessen Ostfront eingestürzt war. «Mein Vater hatte das Bild dem Brief beigelegt, in welchem er mich über die Katastrophe informierte», erzählt er. Schaerer, damals 26-jährig, war eben erst in die USA ausgewandert, hatte in New York eine Stelle im Textilbereich angetreten. Er wollte die grosse weite Welt erkunden, bevor er daheim in Niederlenz ins elterliche Geschäft einsteigen sollte.

Als Eric Schaerer vom Unglück erfuhr, lag dieses schon fast eine Woche zurück - solange war der Luftpostbrief des Vaters nach Übersee unterwegs gewesen. Heute würde man in seiner solchen Situation umgehend ins nächste Flugzeug steigen. Das sei damals nicht üblich gewesen, sagt der heute 76-Jährige. Doch auch ein Telefongespräch war teuer. Schaerer erinnert sich: «Ein kurzer Telefonanruf in die Schweiz kostete vor 50 Jahren etwa gleich viel wie ein saftiges Steak mit Pommes frites und Salat in einem Restaurant in New York.» Trotzdem rief der junge Schaerer Zuhause an, bot seine Rückkehr an. «Vater war grosszügig. Er sagte, ich solle bleiben», sagt er und schmunzelt.