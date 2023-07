Unwetter Hagel zerstört Blumen in Schafisheim – davon ist auch das Jugendfest Lenzburg betroffen Wegen Unwetterschäden kann die Gärtnerei Vogel aus Schafisheim nicht alle Blumenbestellungen für das Jugendfest Lenzburg ausliefern. Das müssen Sie jetzt wissen.

Anstehen vor dem Stand der Gärtnerei Vogel in Schafisheim. Nicht alle werden ihre Blumen für das Jugendfest Lenzburg bekommen. Michael Hunziker

«Sie tun mir so leid», sagt eine Frau, die ansteht, um ihre Blumenbestellung abzuholen. Sie meint die Schafisheimer Gärtnerei Vogel, die am Donnerstagmorgen in der Lenzburger Rathausgasse ihren Stand aufgestellt hat. Vorbestellte Sträusse gehen über die Markttheke – aber es sind deutlich weniger, als es sein sollten.

Denn ausgerechnet kurz vor dem Jugendfest hat es über Schafisheim dermassen gehagelt, dass Blumen zerstört wurden und auch Gewächshäuser selbst arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das ist einem Facebook-Post der Gärtnerei zu entnehmen - Bilder der Zerstörung sind dort zu sehen:

Wie die AZ vonseiten der Gärtnerei erfahren hat, seien ganze Gewächshäuser aus Plastik kaputt gegangen sowie ein Kornblumenfeld zerstört worden. Und das just, als man diese Blumen habe vom Feld holen wollte.

Haben Sie Blumen bestellt? Das müssen Sie jetzt wissen

Betroffen sind eben auch Vorbestellungen fürs Jugendfest. Schon am späten Mittwochabend haben die Stadt auf ihrer Website und der Jugendfestverantwortliche Stadtrat Sven Ammann auf Facebook darüber informiert, dass die «von Personen mit den Nachnamen A bis und mit M bestellten Blumen» vor dem Sturm gerettet werden konnten.

Ammann erläutert auf Anfrage, dass Bestellungen aller Art betroffen seien: Arrangements, Sträusse, Chränzli, welche die Kinder am Freitagmorgen beim Umzug tragen. Bis zu «M» hätten die Bestellungen ausgeführt werden können; danach kam der kurze, aber heftige Hagelsturm und machte das Rohmaterial für den Rest zunichte.

Wessen Nachname mit «N» bis «Z» beginnt, dem Rät die Stadt: «Alle anderen Personen wenden sich bitte an Anbieter in der Region oder schmücken mit zusätzlichen Bändern oder dekorativen Blumen.» In Chränzli und Sträusse winden lässt sich so vieles - auch wenn es vielleicht nicht ganz der Tradition entspricht.

Die meisten Leute haben übrigens Verständnis dafür, dass ihre Bestellung möglicherweise fehlt.