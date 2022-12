Unterricht Wer unterrichtet Sexualkunde an der Kreisschule Aarau-Buchs? Dass ein Verein mit religiösem Hintergrund und Verbindungen zu Freikirchen Sexualunterricht erteilt, stiess auf Kritik. Die Kreisschule Aarau-Buchs gibt Entwarnung.

Der Lehrplan 21 sieht einen politisch und konfessionell neutralen Sexualkundeunterricht vor. Bikd: Severin Bigler

Vorneweg: Das Schweizerische Weisse Kreuz (SWK) mit Sitz in Aarau ist es nicht. SWK ist gemäss Infosekta Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz, einem Zusammenschluss von mehrheitlich Freikirchen. Und er fällt im Zusammenhang mit Sexualkundeunterricht auf: Wenn Lehrpersonen das Thema Sexualität nicht selbst thematisieren, sondern sich an sexualpädagogische Fachstellen wenden, ist dies in vielen Fällen das SWK. Für das Jahr 2022 erhielt der Verein einen Grossauftrag an einer Primarschule im Kanton Aargau für 20 Einsätze in 35 Schulklassen.

Aber eben: Keiner davon kam von der Kreisschule Buchs-Aarau. Das ist der Antwort auf eine entsprechende Anfrage von Andrea Dörig (SP), Vizepräsidentin des Kreisschulrats, zu entnehmen. «Der sexualpädagogische Unterricht wird grundsätzlich von Lehrpersonen und gemäss Lehrplan 21 unterrichtet», heisst es darin. Für zusätzliche Lektionen würden zwar Aufträge vergeben, dies aber an die kantonale Fachstelle für Sexuelle Gesundheit (Seges) und an ausgebildete Sexualpädagoginnen und -pädagogen.

Der Lehrplan 21 setze gewisse Leitplanken. Unter anderem habe sich die Schule an folgenden Werten zu orientieren wie etwa der Neutralität in Bezug auf Politik, Religionen und Konfessionen.

Regierungsrat: Schulaufsicht würde intervenieren

Aarau-Buchs ist es also nicht. Nachdem SP-Grossrätin Leila Hunziker bereits einmal kritische Fragen zur Vergabe von Mandaten an das SWK gestellt hatte, doppelte sie mit Silvia Dell'Aquila (SP, Aarau) und Nicola Bossard (Grüne, Kölliken) nach. Der Regierungsrat hat die Interpellation nun zwar beantwortet, so richtig konkret wird er darin aber nicht.

Auch in diesen Antworten wird auf Seges verwiesen. Im Jahresbericht 2021 weise die Fachstelle 75 Klassenbesuche an der Oberstufe und 54 in der 6. Klasse aus. Und das SWK? «Einsätze anderer Anbieter ohne Leistungsvereinbarung im sexualpädagogischen Kontext werden nicht erfasst», heisst es nur.

Und auch der Regierungsrat verweist auf Grundsätze wie die politische und konfessionelle Neutralität. Auf die Frage, ob der Regierungsrat Handlungsbedarf sehe, die Angebote zu prüfen und einzuschränken, folgt ein «Nein». «Der Regierungsrat steuert bereits heute die fachlichen Inhalte über den Lehrplan und weitere Grundsätze der Aargauer Volksschule mit den entsprechenden gesetzlichen Instrumenten», so die Begründung. Lägen Hinweise vor, «dass Unterrichtsinhalte nicht regelkonform, gewissenhaft und mit notwendiger Sorgfalt, sach- oder fachgerecht vermittelt werden», würde die Schulaufsicht intervenieren.