Unfall Boniswil: Kollision zwischen zwei Autos mit angekoppeltem Anhänger Zwei Autos kollidierten am Freitagabend auf der Seengerstrasse in Boniswil. Eines der Autos hatte einen Anhänger angekoppelt.

Der Jeep hatte beim Unfall ein Anhänger angekoppelt Kapo AG

Zwei entgegenkommende Autos kollidierten am Freitagabend auf der Seengerstrasse in Boniswil aus noch ungeklärten Gründen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Eines der Autos hatte ein Anhänger angekuppelt. Dieser Anhänger, kippte, was die Bergungsarbeiten erschwerte.

Zwei Personen mussten ins zur Untersuchung ins Spital gebracht werden. Für fast zwei Stunden war die Strasse gesperrt.