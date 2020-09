Unfälle führten zu Kilometer langem Stau und stockendem Verkehr zwischen Lenzburg und Baden

Zwischen Lenzburg und Neuenhof kam es am Dienstagmorgen zur Rushour auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich zu stockendem Verkehr, schrieb der TCS auf seiner Homepage. Grund dafür ist ein Unfall in der Ausfahrt Neuenhof kurz nach dem Baregg-Tunnel, der zu einer Fahrbahnverengung führte.