Die zahlreichen Tiere blockierten für einen kurzen Moment den Verkehr auf der Strasse. Die Kühe waren bei einem Bauern in Seon ausgebüxt und konnten noch am Nachmittag wieder in ihren Stall geführt werden. Was sie zu dem Ausflug angestiftet hat, ist gemäss Tele M1 unklar.

Laut der Kantonspolizei sollen Zeugen eines solchen Vorfalls die Polizei kontaktieren.