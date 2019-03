Wenn die beiden jungen Frauen zusammen an einem Rad ihre Kür vorführen, wird die Dreifachturnhalle Hellmatt zur Manege. Scheinbar mühelos setzen sie den Doppelreifen in Bewegung. In geschmeidigen Bewegungen wechseln sie von einer Position in die nächste, wirbeln um Sprossen, hängen kopfüber oder sitzen plötzlich zuoberst auf dem Rad. Dieses fährt immer weiter, während die Turnerinnen bis in die Zehen- und Fingerspitzen gestreckt ihre Figuren ausführen. Doch nie können sie zulange in einer Position verharren, denn der Boden kommt schon wieder näher.

Als einer von wenigen Vereinen führt der Satus Möriken-Wildegg eine Rhönrad-Riege. Am Sonntag finden in der Dreifachturnhalle Hellmatt in Wildegg die Schweizer meisterschaften im Rhönradturnen statt. Carina Marty (20) und Deborah Fischer (23) kommen beide aus Niederlenz und haben in Wildegg die Bez besucht. Auf der Suche nach einem Hobby stiegen sie ins Rhönrad. Heute, zirka zehn Jahre später, turnen beide immer noch und sind auch Leiterinnen geworden.