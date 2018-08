Am Donnerstag fuhr ein ein unbekannter Autofahrer auf der Langelenstrasse in Richtung Villmergen, als er aus unbekannten Gründen von der Strasse abkam. Er fuhr ca. 50 Meter durch ein Maisfeld und rammte dabei einen Randleitpfosten. Danach stetzte der Lenker seine Fahrt in Richtung Villmergen fort. Der Schaden wurde um 23.30 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt Lenzburg (Tel. 062 886 01 17) sucht nach dem Verursacher.

