Leicht zusammengekauert sitzt Ari (Name geändert) auf der Anklagebank des Bezirksgerichts Lenzburg, den Blick vor sich auf das Tischblatt gerichtet. Er schaut jeweils kurz auf, wenn er angesprochen wird. Ein gross gewachsener, leicht untersetzter bärtiger junger Mann mit einem frischen Kurzhaarschnitt. Seine Hände liegen auf dem Tisch, gefaltet wie zum Gebet.

Ari trägt hellgraue Hosen und ein schwarzes T-Shirt. Genauso schwarz wie das Shirt, das er sich an jenem Donnerstag, 11. Februar 2016, nach 20 Uhr über den Kopf stülpte und mit Kabelbinder befestigte, nachdem er zuvor mit einer Schere zwei Löcher für die Augen ausgeschnitten hatte.

Mit dem Oberteil maskiert und mit einer Aluminiumstange bewaffnet, machte er sich auf den Weg in den Volg Hunzenschwil. Dort bedrohte er die beiden anwesenden jungen Verkäuferinnen, packte die eine mit der Hand im Nackenbereich und zerrte sie zur Kasse. Die Aluminiumstange hielt er ihr ans Gesicht. Mit dieser Drohgebärde hielt er auch die zweite Verkäuferin in Schach. Rund 1000 Franken befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Kasse. Diese nahm Ari an sich und rannte damit aus der Volg-Filiale.

Als Raser auf der Autobahn

So steht es in der Anklageschrift. Laut dieser hat Ari jedoch noch einiges mehr auf dem Kerbholz. Für den gesamten Deliktumfang wollte die Staatsanwaltschaft den mittlerweile 23-Jährigen für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter bringen.