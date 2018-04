Das Schloss Lenzburg bröckelt und erlebt deswegen seine grösste Fassadenrenovation seit den 80er-Jahren. Letztes Jahr wurden Schäden an der Ostbastion und am Wohntrakt behoben, dieses Jahr gehen die Arbeiten am Stapferhaus und am Ritterhaus weiter. Am Ritterhaus stammt der älteste Verputz aus dem 15. Jahrhundert. Weil auch das Dach des Stapferhauses – ehemals Bernerhaus – saniert werden muss, wurde ein Kran errichtet. Das Facelifting des Schlosses kostet insgesamt 1,9 Millionen Franken. Der Kran wird voraussichtlich bis November auf dem Zufahrtsweg stehen. (JGL)