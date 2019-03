Doch der Reihe nach. Seit zwölf Jahren baut der gelernte Zimmermann Alphörner. Freunde hatten dem Vollblutmusiker einen Alphornblaskurs auf seinen 50. Geburtstag geschenkt. Beat Huber war begeistert und entschied sich kurzerhand, selber Alphörner in seiner Werkstatt herzustellen. Sein erstes Horn baute er von Hand. «Doch der Klang hat mich noch nicht so überzeugt», sagt er. Also probierte er weiter, entwickelte zuerst eine Kopierfräse und kaufte nach zwei Jahren eine grosse computergesteuerte Maschine, mit der er heute seine Alphörner herstellt. Dazu designt er sie zuerst am Computer, die Maschine erledigt den Rest.

Er musste viel Kritik einstecken

Doch der Tüftler stellt nicht die gleichen Instrumente her wie die anderen: «Meine Swiss Lady ist blutt», sagt Huber. Will heissen: Der 62-Jährige verzichtet darauf, das Rohr mit Holzstreifen (Rattan oder Peddigrohr) einzuwickeln. Damit bricht er mit einer jahrhundertalten Tradition, wie er sagt. Und erntete dafür viel Kritik aus der Branche. «Ich musste einiges einstecken», sagt Huber und erklärt: «Früher war der Leim, der die beiden Hälften des Horns zusammenhielt, zu wenig stark. Deshalb wickelte man Weidestreifen um das Rohr.» Doch ohne diese Streifen vibriere das Holz besser, was zu einem klareren Klang führe. «Und das Alphorn sieht ohne Peddigrohr besser aus», fügt Huber mit einem Schmunzeln an. Unterdessen ist der Aufschrei verstummt, und zahlreiche andere Alphornbauer würden ihre Instrumente heute ebenfalls nicht mehr einwickeln, sagt der Leutwiler.