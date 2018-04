Dass er die Wette, die ihm seine Verlegerin anbietet, verlieren könnte, daran glaubt der Journalist Paul Dürlich keine Sekunde. Zu absurd scheint ja auch die Wettbedingung zu sein. Weshalb um alles in der Welt sollte eine zufällig ausgewählte Todesanzeige denn irgendetwas mit seiner persönlichen Lebensgeschichte zu schaffen haben.

Voller Zuversicht auf einen fetten Wettgewinn schlägt der ambitionierte Dürlich also ein und macht sich auf, die Trauerfamilie zu besuchen.

Mit diesem kurzen Vorspiel leitet die Kriminalgroteske «D’Mördergrueb» ein tückisches Bühnengeschehen ein, das den wettfreudigen Journalisten mit unausweichlicher Sogwirkung tiefen menschlichen Abgründen zuführt und schliesslich Nietzsches schwarzen Aphorismus bestätigt: «Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.»

Denn anstatt auf trauernde Menschen trifft Dürlich bei seiner ungewöhnlichen Recherche auf eine ausgelassene, feucht-fröhliche Runde, die gerade im Begriff ist, ein Gesellschaftsspiel zu veranstalten, bei dem düstere Geheimnisse ans grelle Tageslicht gezerrt werden.

Die Autorin ist Psychologin

Ab morgen Freitag bringen die Theaterlüüt Othmarsingen den Zweiakter «D’Mördergrueb» auf der Bühne der Mehrzweckhalle zur Aufführung.

Regisseurin Brigitte Wyss sagt am Rande einer Theaterprobe, die Kriminalgroteske, die von der diplomierten Psychologin und Autorin Christina Calvo aus München verfasst wurde, habe sich in den vergangenen Jahren wiederholt in der Endauswahl für eine Produktion der Theaterlüüt befunden.

Spannungsreiches Drama

Das spannungsreiche Drama passt zweifellos gut zu den Laienschauspielerinnen und –schauspielern aus Othmarsingen, die sich für ihre Theaterabende jeweils vornehmen, das Publikum durch Auftritte mit viel Tiefgang zu fesseln.

Man habe für «D’Mördergrueb» noch etwas intensiver geprobt als in den zurückliegenden Jahren, so Brigitte Wyss. «Die verschiedenen Rollen haben sehr viel Text zu bewältigen und stellen an die Schauspieler hohe Anforderungen.» Das bestätigen auch die Akteure selbst: «Das Stück verlangt von allen Mitwirkenden höchste Konzentration.»

Die Theaterlüüt spielen die bis zum Schluss undurchsichtige Gesellschaftsrunde bereits während der Probearbeiten äusserst überzeugend. «Das Theaterstück lebt von seinen spannenden Figuren», sagt die Regisseurin. Sie habe deshalb in den Proben auch besonders viel Wert auf die Figurenentwicklung gelegt.

Ebenfalls beeindrucken kann die Theaterkulisse, die von den Theaterlüüt selbst entworfen und mit aufwendigen 164 Stunden Arbeitsleistung aufgebaut wurde. Journalist Dürlich lernt bei seiner Recherche übrigens vor allem eines: Die Grenze zwischen Zufall und Schicksal ist mitunter fliessend.