Trotz Zürcher Kehrtwende: Nachtbusse fahren ab Freitag

Nachtschwärmer haben es nicht einfach. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben die Verkehrsverbunde der Deutschschweiz den Betrieb der Nachtzüge und Nachtbusse eingestellt. So auch die Busbetrieb Aarau AG (BBA) oder die Regionalbus Lenzburg AG (RBL). Mit dem Aufleben des Nachtlebens wurde auch die Wiederaufnahme des Nachtnetzes geplant. Am Freitag, 17. Juli, sollte es wieder flächendeckend losgehen (die RVBW haben den Betrieb bereits am 3. Juli hochgefahren, weil die Nachfrage so gross war).