Trotz mehreren Strassenbauprojekten – Seon wird den Stau nicht los

Die Gemeinde Seon hat momentan mehrere Strassenbauprojekte. Seit Mitte Januar wird an der Seetalstrasse am Knoten Seetalstrasse/Unterdorfstrasse eine Linksabbiegerspur Richtung Egliswil realisiert. Zeitgleich begannen die Bauarbeiten für die Sanierung der Seetalstrasse Nord. Dabei wird bis im Spätherbst der Teil der Seetalstrasse vom Restaurant Frohsinn bis hin zum Kreisel saniert und bereichsweise mit einem Mehrzweckstreifen erweitert. Die beiden Bauprojekte werden den Durchgangsverkehr durch die Gemeinde noch längere Zeit einschränken. Momentan ist es nicht möglich, von der Seetalstrasse in die Unterdorfstrasse abzubiegen.

Die Verkehrsteilnehmenden müssen derzeit die Umleitung über die Ladenstrasse nehmen. Grössere Einschränkungen auf der Seetalstrasse gibt es von Mai bis Oktober. Dann wird der Teilabschnitt nur noch in Fahrtrichtung Süden befahrbar sein.

Busse sind zu Stosszeiten überfüllt

Die beiden Projekte sind für die Gemeinde Seon aus mehreren Gründen wichtig. «Die Strassenprojekte bieten sehr viele Vorleistungen für zukünftige Bauprojekte entlang der Seetalstrasse», sagt Gemeindeammann Hans Peter Dössegger. Zwischen dem Postgebäude und der Apotheke wurden in den letzten beiden Wochen zwei Gebäude abgerissen. «Die abgerissenen Liegenschaften gehörten alle einer Privatperson», so Döss­egger. Zurzeit liege noch kein Baugesuch für die entstandene leere Stelle vor. Der Gemeinderat hoffe aber, dass ein Projekt so bald als möglich realisiert werden könne. Mit der Sanierung der Seetalstrasse wird zeitgleich die Erschliessung der Geschäftsliegenschaften umgesetzt. «Die Ein- und Ausfahrten der zukünftigen Baufelder sind also jetzt schon vorgegeben», sagt der Gemeindeammann. Es werden auch die Werkleitungen des Strassenabschnittes erneuert oder saniert. Zudem wird die Strasse komplett saniert, minimal verbreitert und erhält einen neuen Belag.

Seon hat seit Jahren ein Stauproblem, vor allem zu den Stosszeiten müssen Verkehrsteilnehmende viel Geduld haben. Dies gilt auch für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs: «Zu Stosszeiten hat man Glück, wenn man bei der Haltestelle Frohsinn überhaupt noch einen Platz im Bus Richtung Lenzburg hat», sagt der Gemeindeammann. Dass Projekte wie der Linksabbieger am Knotenpunkt Seetalstrasse/Unterdorfstrasse grosse Abhilfe schaffen können, glaubt der Gemeindeammann nicht. «Auf dem fertigen Linksabbieger werden drei bis vier Autos Platz finden. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen wird das helfen, zu Stosszeiten ist es aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Ideen, um Seon und andere betroffene Gemeinden stautechnisch zu entlasten, habe es schon mehrere gegeben, wie der Gemeindeammann sagt. «Es wird zurzeit diskutiert, ob ein Verkehrsleitsystem an den Dorfeingängen Abhilfe schaffen könnte.» Bei dieser Variante könnten immer nur so viel Fahrzeuge durch die Gemeinde fahren, dass sich die Fahrzeuge innerhalb der Gemeinde nicht aufstauen. Der Bus würde dabei priorisiert werden. Der Gemeinderat Seon hält von dieser Variante wenig: «Für Seon ist das System nicht förderlich, der Verkehr sucht sich seinen Weg dann noch mehr über die Nebenstrassen.»

Der Gemeindeammann sieht das Hauptproblem beim Abzweiger Seon Richtung Schafisheim. «Solange wir für diesen Knoten keine Lösung haben, werden wir den Stau nicht gross minimieren können.» Als langfristige Lösung müsse eine Dorfumfahrt um Seon umgesetzt werden.