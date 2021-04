Trockenheit? Waldbrand in Brunegg fordert dreistündigen Feuerwehreinsatz

zvg

Am Freitag gab es in Brunegg einen Waldbrand. Eine Fläche so gross wie ungefähr ein Eishockeyfeld brannte nieder. 50 Mitglieder der Feuerwehr Maiengrün war mit dem Löschen beschäftigt.

Warum es brannte, ist noch unklar. Es ist sehr trocken derzeit.