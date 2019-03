Mit der Umsetzung des kantonalen Kinderbetreuungsgesetzes (KiBeG) werden Eltern stärker zur Kasse geben. Statt 15 Franken (für alle) kostet etwa der Mittagstisch seit August bis zu 22 Franken (für Essen und Betreuung).

Damit ist die CVP nicht einverstanden. Die Erhöhung der Kosten habe dazu geführt, dass weniger Kinder den Mittagstisch in Anspruch nehmen. Zudem, so wird moniert, würden mit dieser Regelung gerade Familien aus dem Mittelstand zusätzlich stark belastet, denn der neue Tarif überlaste ein Familienbudget rasch einmal. In einem Vorstoss fordert die CVP eine Subventionierung des Mittagstisches um mindestens fünf Franken. Dafür müsste die Stadt 60'000 Franken zur Verfügung stellen. Die Überweisung der «Motion für einen Mittagstisch-Fünfliber» ist für die Sitzung des Einwohnerrats vom kommenden Donnerstag traktandiert. Die höheren Kosten der Tagesstrukturen sind zum einen auf die Umstellung des Subventionssystems zurückzuführen. Bisher wurde der Leistungsanbieter von der Stadt mit einem Betrag unterstützt und konnte so das Angebot preiswerter gestalten. Mit der Vollkostenrechnung müssen nun die Eltern den vollen Betrag bezahlen.