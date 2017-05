«Bauknecht weiss, was Frauen wünschen» war in den 1950er- und 1960er-Jahren ein bekannter Werbeslogan. 2017 ist die Welt eine andere: Haushaltgeräte wissen, was Frauen und Männer wünschen – und denken mit. Kochherde zum Beispiel registrieren heute, wenn Milch überkocht, und reduzieren die Hitze.

Das ist erst der Anfang. Hersteller von Haushaltgeräten versprechen eine Revolution in den eigenen vier Wänden. Ein Blick in die Zukunft ermöglicht Bauknecht: Das Unternehmen hat gestern Abend am Schweizer Hauptsitz im Lenzburger Quartier «Im Lenz» sein Inspiration Center eröffnet. Statt Geräte zu vergleichen, sollen Kunden hier mit allen Sinnen erleben, wie sich das moderne Kochen verändert – dies mit künstlerisch gestalteten Inseln zu Themen wie Umwelt und Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Am meisten Aufmerksamkeit zog ein riesengrosses Kochfeld auf sich: Der Herd der Zukunft. Dieser besteht aus einem Touch-Bildschirm, der über Induktion auch Pfannen erhitzt. Flink rief eine Bauknecht-Mitarbeiterin zur Demonstration auf dem Bildschirm Einkaufs- und Gästeliste für ein Abendessen mit Freunden auf.