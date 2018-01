Die Probleme lösen sollen nun Folientunnel. Bei einer gemeinsamen Reise an das deutsche Ufer des Bodensees sind die Bauern und Daniel Schnegg vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg auf die Methode aufmerksam geworden.

Unter den langen transparenten Kunststoffbahnen der Folientunnels sind die Bäume wettergeschützt und können bei Bedarf deutlich einfacher beheizt werden als unter freiem Himmel. Frost, Feuchte und Regen, der zur Reifungszeit die Früchte beschädigen kann, sind damit kein Problem mehr. Diesen Sommer wollen die beiden Bauern Robert Siegrist und Urs Baur mit dem Bau der Anlagen beginnen. Und sie sind nicht mehr allein: Ihre mit Daniel Schnegg gegründete Interessengruppe für den Anbau von Aprikosen ist inzwischen im ganzen Kanton vernetzt: Insgesamt machen nun neun Aargauer, ein Zürcher Bauer und mehrere Spezialisten mit. Die Fäden der im ganzen Kanton verteilten Interessengemeinschaft laufen bei Daniel Schnegg im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg zusammen.

Wertschöpfung in der Region

«Ich bin überzeugt, dass unser Projekt funktioniert», sagt Daniel Schnegg. Mit den Spezialisten erforscht er verschiedene Anbaumethoden und die Möglichkeiten bei Zucht und Veredelung. «Inzwischen haben wir viel Know-how in diesen Bereichen», sagt er. Das zertifizierte Pflanzenmaterial fürs Seetal wird eigens im Wallis eingekauft und anschliessend im Aargau gezüchtet und weiter aufgewertet. «Wir wollen möglichst viel von der Wertschöpfungskette hier im Kanton haben», sagt Schnegg. Resultat werden widerstandsfähige Bäume sein, die grosse und aromatische Früchte produzieren. «Das Aroma ist uns sehr wichtig. Denn das Projekt macht nur Sinn, wenn wir ausgezeichnete Produkte anbieten können».

Allein im Seetal würden drei bis vier Jahre nach der Pflanzung jeden Sommer in nur zwei bis drei Monaten mehrere Tonnen Aprikosen reifen. «Der Absatz ist kein Problem», sagt Schnegg. Dorfläden, Verkauf ab Hof sowie die Märkte in Aarau und Lenzburg könnten seiner Einschätzung nach schon reichen, um die Seetaler Aprikosen regional abzusetzen. Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft ist keine Früchtesaison in der Schweiz so kurz wie die von Aprikosen und Nektarinen. So haben die meisten Apfelsorten, die in der Schweiz angebaut werden, eine mindestens sieben Monate dauernde Erntesaison. Um mit den schnell reifenden Aprikosen überhaupt auf zwei bis drei Monate zu kommen, kaufen die Seetaler Bauern gleich sechs verschiedene Sorten ein.

Tausende kleine Helfer

Wie hoch die Erntemenge genau ausfallen wird, ist noch unklar. «Wir müssen erst einmal sehen, ob das Vorhaben überhaupt klappt», sagt Bäuerin Ursula Siegrist.

Im ganzen Kanton Aargau gibt es heute etwa 2000 Aprikosenbäume. Die Anbaufläche von 2,7 Hektare ist in den letzten drei Jahren um 130 Aren gewachsen. Das Projekt der Gruppe um Daniel Schnegg wird den Bestand um weitere tausend Bäume ansteigen lassen, allein 600 pflanzen die beiden Seetaler Bauernhöfe. «Sämtliche Projektteilnehmer waren schon vorher ausgewiesene Experten für Steinobst. Unser Unterfangen ist sicher anspruchsvoll und erfordert Ehrgeiz. Aber wenn man die richtigen Leute hat, dann klappt das», ist Schnegg überzeugt.

Schliesslich werden die Bauern auch noch tausende kleine Helfer in den langen Folientunnels aussetzen: Extra aus Andermatt werden Marienkäfer angeliefert, die eine der letzten Gefahren bannen sollen: Läuse, die Leibspeise von Marienkäfern.