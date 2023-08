Hitze Blaualgen und Hitzetod: So gefährlich ist der Hochsommer für Tiere In den Sommermonaten wird die Hitze nicht nur für uns Menschen zur Herausforderung. Auch für Tiere bergen die steigenden Temperaturen einige Gefahren.

Kein gutes Vorbild: Tiere sollten während grosser Hitze unter keinen Umständen im Auto gelassen werden. Bild: unsplash

Die Auswirkungen der Hitzeperiode auf unsere pelzigen Begleiter sind besorgniserregend. Immer wieder hört man zum Beispiel von Hunden, die in der prallen Sonne im Auto eingesperrt sind. «Schon wenige Minuten können tödlich enden. Hier ist das Bewusstsein der Halterinnen und Halter gefragt», mahnt Franziska Sonderegger, Tierärztin in der Tierklinik Aarau-West. Und der Spalt im Fenster? «Reicht definitiv nicht aus», so Sonderegger.

Die Botschaft von Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau lautet: «Wer ein eingesperrtes Tier leiden sieht, sollte im ersten Schritt den Notruf 117 wählen.» Damit sei gewährleistet, dass eine Polizeipatrouille die Situation innert Minuten überprüfen könne. «Solche Meldungen gehen derzeit täglich ein», sagt Graser.

«Eigenmächtiges Handeln sollte das letzte Mittel sein, wenn ein offensichtlicher Notfall vorliegt und jede Sekunde zählt», stellt Graser klar. Wer doch eine Scheibe einschlägt, könnte sich rechtliche Konsequenzen einhandeln, sollte die geschädigte Person einen Strafantrag stellen.

Blaualgen: Gefahr im kühlen Nass

Bei Hitze hilft ein kühles Bad – das trifft auf viele Tiere sogar noch mehr zu als auf Menschen. In stehenden Gewässern lauert aber eine unsichtbare Gefahr: Blaualgen. Diese können im schlimmsten Fall schon wenige Minuten nach Kontakt zum Tod führen. Irina Nüesch, Leiterin Sektion Trink- und Badewasser des Kanton Aargau, erklärt: «Von Uferabschnitten mit grün-blau gefärbtem Wasser oder schwimmenden, rötlichen Schlieren, sollten Hunde ferngehalten werden.»

Die Expertin mahnt zur Vorsicht: «Blaualgen blühen am liebsten bei sehr warmen Temperaturen und in ruhigem Wasser. Da die Blüten genauso rasch verschwinden, wie sie kommen, ist es sehr schwer, sie zu überprüfen. Wenn es um das Tierwohl während Hitzeperioden geht, ist also die Aufmerksamkeit von uns Menschen essenziell.»