Seengen ist finanziell in einer komfortablen Lage: Obwohl die Gemeindeversammlung vom 17. November Kredite von fast sieben Millionen Franken und eine zusätzliche, definitive Stelle auf der Bauverwaltung bewilligen soll, kann der Gemeinderat eine Steuerfuss-Senkung von 80 auf 77 Prozent beantragen.

Anders als andere Gemeinden löst Seengen damit das kantonsweite Versprechen ein und gibt den Einwohnern die dreiprozentige Reduktion der Gemeindesteuern weiter, die sich aus der neuen Aufgaben- und Lastenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden ergibt. Trotz der Reduktion auf 77 Prozent erreicht Seengen aber noch nicht das Niveau von Meisterschwanden, das aktuell bei 68 Prozent liegt.

Sanierung Post- und Schulstrasse

Am kürzlich durchgeführten Anlass «De Gmeindrot bi de Lüt» war die Rede davon, dass die Gemeinde Seengen in den nächsten Jahren Investitionen von 20 Millionen Franken plant.

In einer ersten Tranche geht es vor allem um Strassen- und Werkleitungssanierungen, wie der jetzt veröffentlichten Traktandenliste der Gemeindeversammlung zu entnehmen ist. 3,9 Millionen Franken sollen die Stimmbürger als Kostenanteil der Einwohnergemeinde an die Erneuerung der Poststrasse bewilligen. 2,8 Millionen Franken sind für das Lifting der Schulstrasse notwendig. Vergleichsweise klein ist mit 242 000 Franken der Gemeindebeitrag an die Erneuerung von Anlageteilen der ARA Hallwilersee.

Wie in nahezu allen anderen Gemeinden ist auch in Seengen ein Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglement ein Thema. Und die Gemeinderatsbesoldung in der nächsten Legislatur.

Wie stark diese Geschäfte ins Geld gehen werden, lässt sich aufgrund der Traktandenliste noch nicht sagen. Klar ist, dass der Gemeinderat eine bisher befristete Stelle (100 Prozent) auf der Bauverwaltung ins Definitivum überführen will.

Zudem sollen an der Gmeind elf Ausländer eingebürgert (Zusicherung des Gemeindebürgerrechts) werden; sieben Italiener, drei Ungarn, ein Spanier. (UHG)