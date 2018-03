Die Aufnahmen vom sexuellen Missbrauch lud er auf seinen Laptop und schaute sie sich immer wieder mal an, zuletzt am 6. Mai 2016. Sechs Tage später wurde er verhaftet.

Wie aus der Anklageschrift auch hervorgeht, führte er ein Notizbuch, in dem er Bilder von Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren "fein säuberlich ablegte, jeweils versehen mit Namen und anderen Informationen wie Wohnort, Schule etc." Für weitere Taten nach demselben Muster nahm er eine Familie aus dem Kanton Solothurn und eine weitere aus dem Kanton Bern ins Visier. Am 11. Mai 2016, einen Tag vor der Festnahme, fuhr er sogar mit dem Auto seiner Mutter in das Quartier der Familie aus dem Kanton Solothurn, samt Rucksack mit allen für die Tat nötigen Utensilien und einem Brief einer Schulleitung. Er ging auch durch das Quartier und rief zweimal bei der Familie an. Das erste Mal kam keine Verbindung zustande, beim zweiten Mal legte er wieder auf und fuhr nach Hause.

Allerdings wurde er schon drei Tage vor der Festnahme rund um die Uhr beschattet. Es ist also davon auszugehen, dass die Polizei rechtzeitig eingeschritten hätte.

Anklage wegen vierfachen Mordes

Der heute 34-jährige Thomas N. wird wegen mehrfachen Mordes mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer Verwahrung angeklagt. Der Schweizer ist auch wegen mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Geiselnahme, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher sexueller Nötigung, Brandstiftung sowie mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlungen angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten zudem der mehrfachen Pornografie. Die Untersuchungsbehörden fanden auf den beschlagnahmten elektronischen Geräten des Mannes umfangreiches kinderpornografisches Material. Dieses hatte er aus dem Internet heruntergeladen. Es gibt laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf, dass sich der Beschuldigte vor der Tat in Rupperswil jemals in sexueller Absicht einem Kind genähert hat.

Thomas N. wurde am 12. Mai 2016 – 146 Tage nach dem Gewaltverbrechen – im Starbucks im Zentrum von Aarau verhaftet. Zwei Stunden nach der Verhaftung war der Mann eindeutig mittels Fingerabdruck mit der Tat in Verbindung gebracht worden.

Bei der ersten Einvernahme gestand er den Vierfachmord. Der Mann wurde nach seiner Verhaftung im Gefängnis zunächst während Monaten rund um die Uhr überwacht, um einen Suizid zu verhindern.

Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte nie gefunden werden. Der Beschuldigte gab an, er habe das Messer unmittelbar nach der Tat in Geschenkpapier eingewickelt und in der Stadt Aarau in einem öffentlichen Abfalleimer entsorgt.

(pz/sda)