Mit Spannung wurde beim Prozess um den Vierfachmord Rupperswil vor dem Bezirksgericht Lenzburg am Mittwochabend das Schlusswort von Thomas N. erwartet. Würde er sich für seine Taten entschuldigen? Diese Frage stand im Raum, zumal Opferanwälte und die Verteidigerin bereits aus dem Brief zitiert hatten, den er nach 1,5 Jahren im Gefängnis an die Angehörigen der Opfer geschrieben, dabei aber den Begriff der Entschuldigung nicht verwendet hatte. Er hatte geschrieben, dass es ihm "unendlich leid tut, was ich Ihrer Familie angetan habe".

Die Entschuldigung holte der 34-jährige Schweizer im Schlusswort nach.

«Ich alleine bin für diese Taten verantwortlich. Niemand anders kann etwas dafür, nicht einmal ein My. Ich alleine habe diese Entscheidungen getroffen. Ich bedaure das zutiefst», sagte Thomas N. nun.

Er gestand ein, dass er beim Brief am Wort «Entschuldigung» hängengeblieben sei. Es sei ihm schwergefallen, um etwas zu bitten. Und um Entschuldigung müsste man bitten. «Sie haben recht. Es hätte wohl das Wort Entschuldigung vorkommen müssen. Es tut mir leid. Entschuldigung.»