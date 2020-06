Theoretischer Landesverweis: Eritreer sticht im Gefängnis Eritreer nieder

Im Warteraum des Bezirksgerichtes Lenzburg lächelt Youri (alle Namen geändert). Drei Kollegen sind extra gekommen, um den jungen Eritreer zu begrüssen und mit ihm ein paar Worte auszutauschen. Später im Gerichtssaal hat der 21-Jährige sein Lächeln verloren.

Youri kennt das Prozedere, der abgewiesene Asylbewerber sitzt nicht zum ersten Mal als Beklagter vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, zwei Mal mit einem Messer auf Hawi eingestochen zu haben. Ort der mutmasslichen Tat war die JVA Lenzburg. Dort bewohnte Youri seit August 2018 die Zelle 345. In der Zelle nebenan wohnte ein anderer, 23-jähriger Eritreer.

Zwei Messerstiche in Bauch und Oberschenkel

An einem Sonntagmorgen im September 2018 sprach das spätere Opfer Youri an, dieser hatte noch Kleider und DVDs von seinem Zellennachbarn ausgeliehen. Hawi wollte seine Sachen zurück. Youri suchte die Sachen zusammen und brachte sie am Nachmittag rüber. Was dann genau passierte, ist unklar. Sowohl Youri als auch sein Zellennachbar erwähnten in späteren Befragungen, dass sie öfters nicht anständig miteinander gesprochen hätten. Wer an diesem Sonntag wen zuerst geschlagen hat, ist nicht erwiesen. Auch der Grund des Streites wollten die beiden Eritreer bei späteren Befragungen nicht erläutern.

Fakt ist, dass es auf dem Korridor vor den beiden Zellen zu einer Auseinandersetzung kam, während der Hawi seinem Landsmann Youri mindestens zwei Faustschläge auf den Hinterkopf sowie auf die Stirn verpasste, wie es in der Anklageschrift heisst. Danach griff Youri in das Postfach, das ausserhalb seiner Zelle angebracht war und in dem ein Rüstmesser lag. Mit diesem Messer stach er seinen Zellennachbarn in den Bauch und in den linken Oberschenkel.

«Ich fühle mich schlecht, es war keine gute Tat», sagte Youri vor Gericht. Wieso er dann überhaupt das Messer genommen habe, fragte die Gerichtspräsidentin. «Das war ein Zufall, ich hatte das nicht geplant», sagte der Angeklagte. Das Messer habe er am Tag zuvor schon im Postfach deponiert, als er Briefe geöffnet habe.

Der Besitz des Messers ist legal, Youri hat es im offiziellen Kiosk der JVA Lenzburg gekauft. «Ich habe die Kontrolle über mich verloren. Ich war sehr wütend», so der 21-Jährige. Bewusst auf seinen Zellnachbarn eingestochen haben will er jedoch nicht.

47 Monate Freiheitsstrafe für anderen Messerangriff

Es war just eine Messerattacke, die Youri in die Strafanstalt brachte. Er ist seit August 2018 in Haft, weil er bei einer Schlägerei ein Taschenmesser gezückt und sein Opfer damit zwei Mal in den Rücken gestochen hatte. «Der Angeklagte wollte noch ein drittes Mal zustechen, wurde aber von Drittpersonen gestoppt», erklärt der Staatsanwalt vor Gericht. Für diesen Angriff wurde Youri zu 47 Monaten Haft verurteilt. Youris Verteidiger plädierte vor Gericht auf einen Freispruch. Sein Mandant habe in Notwehr gehandelt, so der Anwalt. «Die Aussagen des Geschädigten sind unglaubwürdig, er will seine Rolle als Aggressor kleinreden.» Der Streit und die Schlägerei seien von Hawi ausgegangen, der Youri mehrmals attackiert habe, bevor dieser zum Messer gegriffen habe und Hawi damit zweimal «berührte». «Der Beschuldigte wusste, dass das Messer stumpf ist», erklärte der Anwalt des Weiteren.

Das Gesamtgericht sah dies anders und sprach Youri der einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand schuldig. Strafverschärfend sei unter anderem, dass Youri im August 2018 wegen eines Messerdeliktes verurteilt wurde und im September, weniger als einen Monat später, bereits das nächste verübte. Der Eritreer erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einen Landesverweis von 15 Jahren. Die Strafe sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Thorberg ab, dahin wurde er nach der Auseinandersetzung verlegt.