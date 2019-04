Ja, es gab Zeiten, da schäumte es in der «Seifi» so richtig. Doch diese Jahre sind längst vorbei, die Seifenfabrik ist Vergangenheit. Auf dem Areal, auf welchem einst Fässer mit Rohstoffen für die Produktion von Seifen für verschiedenste Ansprüche lagerten, ist seit 1986 ein öffentlicher Parkplatz am Rande der Lenzburger Altstadt.

Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass hier vor 40 Jahren noch Markenseifen wie Biokosma, Juvena und Weleda produziert wurden. Einzig ältere Lenzburger erinnern sich daran, dass früher den Fabrikarbeiterinnen, «Seififrauen» genannt, der wohlriechende Duft von frischer Seife nachhing. 1990 ist die «Seifi» nach 133 wechselvollen Jahren stillgelegt worden (siehe Text rechts).

Jetzt wird die Geschichte der Lenzburger Seifenfabrik aufgerollt. Und zwar auf der Theaterbühne. Just zum 20-jährigen Bestehen des Landschaftstheaters Lenzburg im nächsten Jahr. 2020 soll sich die Jubiläumsproduktion rund um die «Seifi» drehen. «In Kooperation mit dem Museum Burghalde will das Landschaftstheater verschiedene Fährten der ehemaligen Seifenfabrik aufnehmen», schreibt der Verein. Parallel zum Theater widmet sich das städtische Museum in einer Sonderausstellung «Saubere Sache! Eine Ausstellung über die faszinierende Welt der Seife» ebenfalls der Geschichte der Seifenfabrik.