Teufenthal Auffahrunfall im Kreisel: Auto nur leicht touchiert oder Totalschaden verursacht? Nur wenige Monate nach Einweihung des Teufenthaler Kreisels löste ein Unfall ein Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung aus. Die Parteien einigten sich am Ende in einer Mediation.

Der Unfall ereignete sich bei dieser Ausfahrt (Richtung Gränichen) des neuen Kreisels beim Bahnhof Teufenthal. Chris Iseli (22. September 2020)

Waren an diesem Januarmorgen vor einem Jahr wirklich Kinder auf dem Fussgängerstreifen beim vier Monate zuvor eingeweihten Teufenthaler Kreisel, wegen denen Marina (Name geändert) bremsen musste? Das war eine der Fragen, die an der Gerichtsverhandlung in Unterkulm heftig diskutiert wurden. Marina zufolge kamen vom Bahnhof her Kinder auf dem Schulweg – Oliver (Name geändert) dagegen hat gemäss eigener Aussage keine Kinder gesehen. Jedenfalls war das Resultat des Bremsmanövers ein Auffahrunfall: Oliver fuhr mit seinem Wagen ins Heck von Marinas.

Wie heftig, darüber waren sich die Parteien uneins. Oliver zufolge hat sein Auto Marinas nur leicht touchiert, Marina zufolge hatte ihr Auto danach einen Totalschaden und sie trug ein Schleudertrauma mit Gehirnerschütterung davon. Den Strafbefehl gegen Oliver – wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung – akzeptierte dieser nicht, deshalb kam es zum Gerichtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe und eine Busse.

Marina erzählte vor Gericht, wie schlecht es ihr nach dem Unfall gegangen sei: Mit starken Kopf- und Nackenschmerzen sei sie zu ihrer Hausärztin gefahren (wie sie das mit dem kaputten Auto geschafft hat, könne sie sich heute nicht mehr erklären), nachdem die Polizei den Unfallort wieder verlassen hatte.

Noch am selben Tag brachte ihr Mann sie wegen ihrer Schmerzen ins Spital. Sie war drei Wochen gar nicht, danach sieben Wochen nur zu 50 Prozent arbeitsfähig. Seither arbeite sie wieder Vollzeit, habe aber wegen des Unfalls immer noch Angst beim Autofahren.

Vorerkrankung oder Unfallfolgen: Woher kamen Marinas Schmerzen?

Oliver sei durch ungenügenden Abstand oder mangelnde Aufmerksamkeit für den Unfall und damit auch Marinas Beschwerden verantwortlich, argumentierte Marinas Anwalt. Oliver sei schuldig zu sprechen und solle Marina für den durch ihre Krankheit entstandenen Haushaltsschaden sowie für die bis dahin angehäuften Anwaltskosten 6100 Franken zahlen.

Olivers Verteidigung zweifelte dagegen an, dass Marinas Beschwerden vom Unfall herrühren. Wegen einer früheren Diagnose von Fibromyalgie (eine chronische Schmerzerkrankung) sowie Verdacht auf Migräne bei Marina könne ihre Krankheit nicht zweifelsfrei dem Unfall zugeschrieben werden. Zudem hätten ihre Tabletten, die sie wegen einer depressiven Störung einnahm, unter anderem Kopfschmerzen als Nebenwirkung. Der Tatbestand sei wegen «dürftiger Beweise» und Widersprüchen in Marinas Aussagen nicht erfüllt und Oliver deshalb nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» freizusprechen.

Gerichtspräsident Christian Märki empfahl den beiden Parteien nach den Plädoyers eine Strafmediation. Bei einer Weiterführung des Verfahrens würden für definitive Beweise eine Unfallanalyse und ein biomechanisches Gutachten nötig. Damit blieben für Marina, sollte sie das Verfahren verlieren, einige Fragen für immer offen und Oliver, sollte er es verlieren, hätte ein Risiko des Führerscheinentzugs.

Nach langen Beratungen einigten sich die beiden schliesslich auf die Mediation: Oliver bezahlt Marina den geforderten Haushaltsschaden und die Anwaltskosten – sollte seine Versicherung dies nicht decken – und sie zieht im Gegenzug die Anklage zurück. «Das ist eine faire, pragmatische und sinnvolle Lösung», sagte Christian Märki zum Schluss der gelungenen Mediation. «So können Sie sich nun auch in die Augen schauen, wenn Sie sich wieder begegnen. Auch wenn es hoffentlich nicht im Strassenverkehr ist.»