Temperaturrekord Hallwilersee verzeichnet am Montag 23 Grad – ein Rekord im Oktober! Die Badesaison ist im Oktober eigentlich bereits vorbei – würde man meinen. Das milde Wetter am Montag liess die Aargauer Gewässer schön warm bleiben. Am Hallwilersee verzeichnete am Montag sogar eine Rekord-Temperatur von 23 Grad. Dies lockte viele Badefreudige an.

Video: Tele M1

Obwohl die offizielle Badesaison schon vorbei ist, haben sich die Betreiber des Strandbads Seerose in Meisterschwanden dazu entschieden, noch ein paar Tage offen zu bleiben. Das hat sich gelohnt, denn am Wochenende wurde die Badi regelrecht überrannt. Gut 200 Personen besuchten die Strand am Hallwilersee.

Viele nutzten die letzten warmen Tage zum Baden, Standup-Paddeln oder einfach nur ins kühlende Nass eintauchen. Auch am Montag liessen sich viele die Gelegenheit nicht entgehen, um etwa ihre Herbstferien in kleine Badeferien zu verwandeln oder direkt aus den Strandurlaub aus Frankreich kommend in der Schweiz gleich weiter zu sonnen. (cam)