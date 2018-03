Er gibt den Ton an in diesem Prozess: Bezirksgerichtspräsident Daniel Aeschbach. Der erfahrene Richter leitet die Verhandlung, bestimmt den Ablauf, stellt die meisten Fragen. Aeschbach trat die Stelle 2009 an und sagte zur «Aargauer Zeitung»: «Bezirksgerichtspräsident ist sicherlich einer der interessantesten Berufe, die es im juristischen Bereich gibt.» Ihm gefalle das Abwägen, und dass man sehr viel mit Menschen zu tun habe. Vor seiner Richterkarriere hatte er auf dem kantonalen Steueramt und als Anwalt mit eigenem Büro gearbeitet. Aeschbach wurde als SVP-Mitglied gewählt und engagiert sich an seinem Wohnort als Aktuar für die Ortspartei. Die Parteizugehörigkeit schimmert am Gericht bisweilen durch. Nicht im Urteil, aber im Stil: Aeschbach hat eine klare Linie und sagt seine Meinung. Aufmüpfige Angeklagte haben bei ihm einen schweren Stand. Er ist aktenfest und will es in den Befragungen genau wissen. Bei aller Seriosität lässt sich ein leichter Hang zur Show nicht absprechen. Urteilsbegründungen gibt er, wo er es als nötig erachtet, ausführlich wieder, samt moralischen Ergänzungen. In Zivilfällen hat er den an Schweizer Gerichten unnötigen Holzhammer parat: Kommt es zu einem Vergleichserfolg, schnellt das Fundstück aus dem Brocki nieder – zur Auflockerung der Stimmung.

Die Staatsanwältin