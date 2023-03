Stromsituation Schloss Lenzburg wird von neuer Beleuchtung in Szene gesetzt – doch ab wann genau, ist noch nicht klar Knapp eine Woche, nachdem Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth ihrem Ärger Luft machte, hat der Lenzburger Stadtrat entschieden, dass das Schloss wieder leuchten soll. Bereits am 1. April soll die Beleuchtung in Betrieb genommen werden. Nur der Kanton muss noch grünes Licht geben.

Auf dieser Aufnahme von einer Juni-Nacht im Jahr 2014 ist das Schloss beleuchtet – seit letztem Sommer bleibt es im Dunkeln. Chris Iseli

Letztes Jahr erhielt das Schloss Lenzburg eine nigelnagelneue, stromsparende Beleuchtung. Doch: Eingeweiht wurde sie – auf Grund der Strommangelsituation – jedoch nie. Doch jetzt hat sich der Lenzburger Stadtrat zum Ziel gesetzt, dass sich das per 1. April ändern soll.

Pünktlich zum Saisonstart des Museums auf dem Schloss Lenzburg soll es soweit sein. Für Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth ein Grund zur Freude, wie sie gegenüber ArgoviaToday sagt. Wie schnell das nun geht, sei aber noch unklar: «Bisher ist es einfach ein formulierter Wunsch des Stadtrates, respektive ein Ziel.»

Stadtammann Daniel Mosimann, der für Lenzburg ausserdem im Grossen Rat sitzt, führt genauer aus. Das Schloss gehöre sowohl der Stadt als auch dem Kanton. Eine Entscheidung im Alleingang sei deswegen also nicht möglich. «Wir sind mit dem Regierungsrat im Austausch», sagt er auf Anfrage von ArgoviaToday. Eine Extrawurst für Lenzburg werde es aber sicherlich nicht geben.

Denkbar ist, dass der Kanton allen Schlössern die Beleuchtung bald wieder erlaubt – in Lenzburg wäre dies einfach noch mit einer zusätzlichen Feier zur Einweihung der neuen, stromsparenden Beleuchtung verknüpft.

In trockenen Tüchern ist die Sache allerdings noch nicht. Das letzte Wort in Sachen Beleuchtung hat nämlich der Kanton. Der Regierungsrat will am Donnerstag über das weitere Vorgehen betreffend der Strom- und Gas-Mangellage informieren. Es kann gut sein, dass der Beleuchtung des Schlosses Lenzburg danach nichts mehr im Weg steht.