Stromnetz Zahl von Elektroautos und Wärmepumpen steigt: So wappnen sich Energieversorger für kommende Herausforderungen Die Beanspruchung nimmt zu: In Othmarsingen ist die Verstärkung des Strom-Versorgungsnetzes unumgänglich. Wie präsentiert sich die Situation andernorts?

Ein Ausbau des Strom-Versorgungsnetzes erfolgt oft gleichzeitig mit Arbeiten von anderen Werken. Symbolbild: Susann Basler

Immer mehr Häuser, immer mehr elektrische Wärmepumpen, immer mehr Photovoltaikanlagen, immer mehr Elektroautos. Diese Entwicklung wirkt sich auf das Strom-Versorgungsnetz aus. In Othmarsingen muss dieses im Bereich des Bünzwegs ausgebaut und verstärkt werden. Zuständig für die Netzsanierung ist die AEW Energie AG. Orten andere Energieversorger ebenfalls Handlungsbedarf?

Das Stromnetz der SWL Energie AG aus Lenzburg sei grundsätzlich mit gewissen Reserven dimensioniert, sagt Patrick Hauser, Leiter Anlagen und Netze. In den letzten zwei Jahren hätten drei Netzverstärkungen ausgeführt werden müssen, die durch den Bau von neuen Photovoltaikanlagen ausgelöst wurden. «Aktuell stehen zwei Projekte in Zusammenhang mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge an», so Hauser.

Im Gleichschritt mit der Entwicklung des Siedlungsraums

Die Eniwa AG mit Sitz in Buchs stellt zwar fest, dass die maximale Leistung im Netz im Winter laufend leicht zunimmt. Unter dem Strich bleibe die jährliche Energielieferung aber «recht konstant» bei rund 500 Millionen Kilowattstunden, sagt Mediensprecherin Andrea Portmann.

Jährlich werde etwa ein Fünfzigstel der Leitungen erneuert, insbesondere solche im Mittelspannungsbereich, die für die Versorgung sehr wichtig seien. Bei einem Ersatz von alten Leitungen werde selbstverständlich geprüft, wie sich die Absatzmengen und die baulichen Aktivitäten in den Versorgungsgemeinden entwickeln.

Die dezentrale Stromproduktion – etwa mit Photovoltaikanlagen – wirkt sich auf die Stromnetze aus. Bild: Keystone

Die Erneuerung der Infrastruktur erfolge im Gleichschritt mit der Entwicklung des Siedlungsraums, stellt auch die AEW Energie AG mit Sitz in Aarau fest. Nach Möglichkeit würden solche Projekte im Bauverbund mit der Gemeinde und anderen Werken realisiert. «Die AEW investiert in das Strom-Versorgungsnetz mit insgesamt 80 Detailgemeinden einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr», führt Mediensprecherin Yvonne Kohler aus.

Beim Bünzweg in Othmarsingen sei ein älteres Stammkabelnetz in der Strasse verbaut, das nicht mehr über die notwendige Kapazität verfüge, sagt Yvonne Kohler. Solche Stammkabelnetze würden, so die Strategie, in sogenannte Strahlennetze transferiert: Von einer zentralen Stelle laufen einzelne Leitungen strahlenförmig zu den einzelnen Verbrauchsstellen. Dies erhöhe die Versorgungssicherheit entscheidend, im Störungsfall könne schneller reagiert werden.

Ob die Kapazitäten ausreichen, ist in Echtzeit zu sehen

Grundsätzlich lege die AEW Energie AG ein Augenmerk darauf, ihre Netze zukunftsorientiert, wirtschaftlich, nach dem neusten Stand der Technik und möglichst robust zu bauen, um ihre Kunden zuverlässig mit elektrischer Energie versorgen zu können und für kommende Herausforderungen gewappnet zu sein, hält Yvonne Kohler fest.

«Dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind, belegen die Zahlen: Im Jahr 2021 waren AEW-Kunden rund 12 Minuten ohne Strom, der schweizweite Durchschnitt lag da bei 21 Minuten.»

Auch bei der Eniwa AG werden sämtliche Massnahmen in das Netz vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit getätigt, sagt Andrea Portmann. Aktuell würden in allen Trafostationen sogenannte Smart-Grid-Boxen eingesetzt, die – in Echtzeit – zeigen, ob die Kapazitäten ausreichen.

Apropos Digitalisierung: Die SWL Energie AG verfügt durch die Installation der digitalen Stromzähler Smart Meter über eine sehr gute Datenbasis für die Planung von Investitionen, sagt Patrick Hauser. Beim Unterhalt hätten die Prozesse durch die digitale Lösung in den letzten Jahren stark verbessert werden können. Das Netz sei in einem soliden Zustand.