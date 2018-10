Es passierte kurz vor halb elf Uhr am Samstagvormittag: Von einem Moment auf den andern erlosch in Häusern und Läden das Licht. In den Geschäften stürzten die Kassensysteme ab, die Digitalanzeigen an den Waagen blieben matt.

Rudolf Hauser, Filialleiter im Volg Seengen, spricht von einem Ausnahmezustand mit unschönen Folgen für den Tagesumsatz des Geschäfts. «In dieser Zeit kamen viel weniger Leute als sonst in den Laden. Zudem blieben die Spontankäufe aus, die üblicherweise getätigt werden», erklärt er. Die Dunkelheit im Ladeninnern habe zu sehr abgeschreckt. Wer in den Volg kam, musste für seine Einkäufe Geldscheine zücken. Eine andere Zahlungsmöglichkeit gab es nicht während des Stromunterbruchs. Dank eines mobilen Datenerfassungssystems habe er die Verkäufe verbuchen können, sagt der Volg-Filialleiter.

Auch bei der Metzgerei Rebstock wusste man sich zu helfen, um die Kunden trotzdem zu bedienen und Fleisch und Wurstwaren in der gewünschten Menge abzuwägen. «Wir haben batteriebetriebene Waagen eingesetzt», sagt Geschäftsführer Erich Gloor. Hingegen seien die Verkäuferinnen vor einer grossen Herausforderungen gestanden.

Anstelle des Eintippens von Artikelnummern ins Kassensystem, mussten sie am Samstag wieder wie früher mit Preisen arbeiten, erzählt Gloor. Beim Begleichen des Einkaufs gab man sich in der «Rebstock»-Metzg grosszügig: «Wir haben viele Stammkäufer. Konnte jemand nicht bar bezahlen, haben wir die Leute anschreiben lassen oder ihnen einen Einzahlungsschein mitgegeben», sagt Gloor. Sowohl Gloor wie auch Hauser bestätigen, dass die Kundschaft die Situation mit Humor genommen habe.

Auslöser war Holzschlag

Wie ist es möglich, dass das Stromnetz zusammenbrechen konnte? Adrian Schwammberger, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Netze bei der Energieversorgerin AEW erklärt, der Versorgungsunterbruch sei auf «eine unglückliche Situation» zurückzuführen. «Bei Holzerarbeiten hat ein Baum die Freileitung touchiert.» Nach einer Dreiviertelstunde floss der Strom im Dorf wieder, mit einer Ausnahme: Im Gebiet Eichberg und Berghöfe dauerte es etwas länger. Dort mussten Notstromaggregate zur Überbrückung eingesetzt werden.

Die Polizeipräsenz auf dem Platz Seengen war ausgelöst worden durch zwei Alarmmeldungen von einer Bank und einem Bancomaten. Deren Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, erklärt Polizeisprecherin Barbara Breitschmid.