Strom sparen Wie läuft das Geschäft mit der Weihnachtsdekoration in Zeiten einer drohenden Energiemangellage? Migros, Jumbo und brack.ch sagen, wie gross dieses Jahr das Interesse ist an Weihnachtsbeleuchtungen und Weihnachtsdekorationen, welche Artikel besonders beliebt und welche weniger gefragt sind.

Ob eine solche Weihnachtsdekoration auch in diesem Jahr installiert wird? Das Bild entstand im vergangenen Dezember im luzernischen Escholzmatt. Bild: Boris Bürgisser

Mit Blick auf eine drohende Energiemangellage wollen die Gemeinden in der Region mit gutem Beispiel vorangehen. Da und dort wird die Weihnachtsbeleuchtung reduziert, wird verzichtet auf Sterne an den Kandelabern entlang der Strassen, wird stattdessen vielleicht ein ausgewählter, prominent platzierter Tannenbaum mit einer Lichterkette versehen.

Wie aber verhält sich die Bevölkerung? Wie sieht es in Stuben, an Hausfassaden und in Gärten aus mit Weihnachtsdekorationen? Zeigt der Aufruf, Strom zu sparen, tatsächlich Wirkung? Spüren die Grossverteiler und der Onlinehändler eine Zurückhaltung der Kundschaft? Eine Nachfrage bei Migros, Jumbo und brack.ch.

Grosse Figuren ziehen weniger bei der Migros

Das Interesse an Weihnachtsbeleuchtungen sei einiges geringer als in den zwei Vorjahren, räumt Daniel Rei ein, Mediensprecher von brack.ch: «Gemessen an den Umsätzen seit Anfang Oktober etwa um einen Drittel.» Bei Weihnachtsdekorationen sei der Umsatz etwa ein Fünftel tiefer als im Vorjahr.

Auch Daniel Hofmann von den Jumbo-Baumärkten spricht von einem bis jetzt eher verhaltenen Verkauf. Allerdings: «Für schlüssige Aussagen zum Weihnachtsgeschäft ist es zu früh, die umsatzstarken Wochen kommen erst», gibt er zu bedenken.

Auf dem Lindenplatz in Staufen ist der Tannenbaum aufgestellt und mit einer Lichterkette dekoriert worden. Bild: mhu

Diese Ausführungen bestätigt Andrea Bauer von der Migros Aare. Detaillierte Angaben seien zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich, da der Verkauf von Weihnachtsartikeln erst gerade begonnen habe. Aber:

«Wir stellen jedoch bis jetzt eine deutlich höhere Nachfrage nach batteriebetriebenen Lichterketten fest als zur gleichen Zeit des Vorjahrs.»

Zusammenhängen könnte dies, fügt die Mediensprecherin an, mit der Suche nach stromsparenden Alternativen. «Ob sich diese Tendenz bestätigt, werden wir erst nach Weihnachten abschliessend beurteilen können.» Kerzen verkaufen sich laut Andrea Bauer ebenfalls sehr gut, rückläufig gegenüber früher seien dagegen die grossen Figuren wie Rentiere oder Schneemänner.

Jumbo erwartet durchschnittliches Geschäft

Einen starken Absatz von Kerzen – «auch der von realistischen LED-Kerzen» – verzeichnet ebenfalls Jumbo. Beim diesjährigen Weihnachtssortiment wirke sich der Zusammenschluss von Jumbo mit Coop Bau+Hobby aus, stellt Daniel Hofmann fest. Die Kundschaft profitiere von einer grossen Auswahl. Bei der Weihnachtsbeleuchtung, ergänzt er, werde konsequent auf LED-Produkte gesetzt.

Alles in allem erwartet Hofmann ein Weihnachtsgeschäft auf dem Niveau des mehrjährigen Durchschnitts – schweizweit genauso wie an den elf Aargauer Standorten: Baden-Dättwil, Frick, Kaiseraugst, Oftringen, Reinach, Schafisheim, Suhr, Unterentfelden, Villmergen, Wettingen und Würenlingen.

Bei brack.ch begann Planung vor fast einem Jahr

Als Top-Produkt bei den Weihnachtsbeleuchtungen bezeichnet Daniel Rei von brack.ch die LED-Teelichter, daneben die LED-Kerzen und LED-Lichterketten. Absteiger gegenüber dem Vorjahr seien auf der anderen Seite die LED-Figuren und Beleuchtungssysteme:

«Anscheinend beherzigen die Aargauerinnen und Aargauer die Stromsparempfehlungen in Bezug auf Weihnachtsbeleuchtung.»

Rei fügt an: «In Kombination mit den momentan sehr gefragten Zeitschaltuhren, Bewegungsmeldern oder Smart-Home-Systemen lässt sich der Verbrauch sinnvoll minimieren.» Wer das Stromnetz nicht belasten wolle, könne zudem auf batteriebetriebene LED-Beleuchtung oder Solarlampen ausweichen.

Die LED-Teelichter sind beliebt bei brack.ch. Screenshot

Gefragt im Bereich Weihnachtsdekorationen sind gemäss Rei «sehr ähnlich wie letztes Jahr» etwa die silbernen Weihnachtsteller sowie Baumschmuck und Anhänger, weiter Pappartikel, Streudeko und Türschilder oder Servietten, Tischdecken und Untersetzer. Auch ohne Stromverbrauch lasse sich ein festliches Ambiente schaffen, sagt Rei. «Selber basteln», lautet einer seiner Tipps – eine schöne Beschäftigung, die lange in Erinnerung bleibe.

Beim Sortiment habe brack.ch keine tiefgreifenden Veränderungen vorgenommen, zumal bei der Planung, die in diesem Fall mit ungefähr fast einem Jahr Vorlauf stattfand, die Energiemangellage noch gar kein Thema war, antwortet Rei auf die entsprechende Frage. «Natürlich haben wir, wo vorhanden, Neuheiten und neue Marken aufgenommen.»