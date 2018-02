Das kommt selten vor, dass sich die Politik von links bis rechts in einem Ort so einig ist, wie es offensichtlich derzeit in Schafisheim der Fall ist.

Dort kommt das Referendum gegen die Pauschalentschädigung von 150 000 Franken für alle fünf Gemeinderäte bei den Parteien nicht gut an. Die an der Wintergemeindeversammlung im November 2017 beschlossene neue Vergütung der Behördenmitglieder für die Legislaturperiode 2018–2021 bekommt breite Rückendeckung.