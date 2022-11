Streit Leutwil vertagt Auflösung des Primarschulverbands mit Dürrenäsch Es seien noch Fragen offen, teilt der Leutwiler Gemeinderat mit. An der kommenden Gemeindeversammlung wird demnach nur über den aktuellen Stand informiert, aber nicht abgestimmt.

Leutwil mag punkto Schule nicht mehr mit Dürrenäsch zusammenarbeiten. Bild: Britta Gut

Leutwil will den erst per Januar 2022 mit Dürrenäsch eingegangenen Schulverband wieder auflösen. «Die erhofften Vorteile wurden nicht zur Realität», sagte die Leutwiler Frau Vizeammann Eva Hammesfahr an einer Infoveranstaltung. Der Schulvorstand führe ineffizient, die strategische und operative Ebene würden durchmischt, Entscheidungsfindungen seien «langatmig und ressourcenintensiv», ausserdem werde Leutwil nicht als gleichberechtigter Partner behandelt. «Eine konstruktive Zusammenarbeit scheitert bereits seit zwei Jahren», sagte Hammesfahr.

Doch für den Ausstieg aus dem Schulverband braucht es eine Entscheidung des Volks. Die Frage hätte am 25. November an der Gemeindeversammlung besprochen werden sollen. Daraus wird nun nichts: Der Leutwiler Gemeinderat teilt mit, dass er an der Gmeind keinen Beschluss über die Verbandsauflösung fassen lassen wolle, sondern lediglich informieren werde, was der aktuelle Stand sei. Nicht, weil er es sich anders überlegt hätte. Sondern weil zum Zeitpunkt des Drucks der Gemeindeversammlungsunterlagen noch Fragen offen waren, etwa zur Kündigungsfrist. Eine Abstimmung über die Auflösung des Primarschulverbandes Dürrenäsch und Leutwil sowie eine allfällige Neulösung (Kooperation mit Boniswil) soll an einer späteren ordentlichen oder ausserordentlichen Gmeind erneut traktandiert werden. (nro)