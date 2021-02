STRASSENVERKEHR Nach Baden: Auch Lenzburg und Aarau erhalten digitale Verkehrsanzeigen Bis die grossen Anzeigetafeln in der Kantonshauptstadt montiert werden, dauert es allerdings noch. In der Region Baden-Wettingen werden sie schon ab dem Sommer 2021 in Betrieb sein.

Stau am Eingang zur Stadt Aarau: Werden hier künftig digitale Anzeigen darüber informieren, wie lange es dauert, bis die Autofahrer die Innenstadt erreichen? Michael Küng

Die Ostaargauer sind als erste dran: Im Rahmen der Einführung des Verkehrsmanagements werden in der Region Baden-Wettingen dieses Jahr entlang der Hauptverkehrsachsen Informationsdisplays montiert. Auf den rund 2 Meter hohen und 1,7 Meter breiten Tafeln werden Autofahrer über Reisezeit, Verkehrsstörungen und Alternativrouten informiert. «Die Reisezeiten werden automatisch berechnet, eine manuelle Einstellung mit Hinweisen auf Streckensperrungen sowie geplante Grossveranstaltungen soll jedoch auch möglich sein», schreibt das «Badener Tagblatt». Eine Tafel sieht zum Beispiel so aus:

Auch die Regionen Aarau sowie Lenzburg sollen solche Tafeln erhalten. Das sagt Daniel Schwerzmann, Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Allerdings müssen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer hier noch etwas gedulden – es ist erst 2023 oder 2024 soweit. «Die Verkehrsmanagement-Massnahmen werden regionenweise ausgebaut und diese Displays stellen gewissermassen den Abschluss eines solchen Ausbaus dar. In der Region Baden haben wir jetzt rund 60 Massnahmen umgesetzt. In Aarau sind wir mitten in den Arbeiten und in Lenzburg laufen zur Zeit die Vorbereitungen und Detailplanungen», so Schwerzmann.

ZVG

Gegenüber dem «Badener Tagblatt» erklärte der zuständige Projektleiter für die Reisezeitanzeigen, Daniel Fagone, übergeordnetes Ziel der Verkehrsmanagement-Massnahmen sei, die Siedlungsgebiete in Anbetracht der stetigen Verkehrszunahme staufrei zu halten und Busse konsequent zu bevorzugen. Deshalb habe man für die Autofahrer Informationspunkte definiert, welche ihnen die Entscheidung der Route erleichtern sollen und so zur besseren Verteilung des Verkehrs beitragen sollen: «Die neuen Displays ermöglichen eine direkte und aktuelle Verkehrsinformation. Sie tragen so zu einer gleichmässigeren Auslastung der Einfallsachsen nach Baden bei.»

Es gibt zwei verschiedene Infotafel-Typen. Die einen zeigen einfach die aktuelle Reisezeit auf der jeweiligen Achse in die Innenstadt an. Die anderen, sogenannte Entscheidungsstandorte, weisen auf Alternativrouten hin.

Fagone erklärt, dass die angezeigte Reisezeit mittlerweile nicht mehr nur von den Detektoren im Strassenbelag an Ampeln, sogenannten Induktionsschleifen, berechnet wird. 33 Bluetoothsensoren, die entlang der Strasse Bluetoothsignale erfassen, sollen die Berechnung verfeinern. Da diese Sensoren genau kalibriert werden müssen, damit sie eben zwischen Bluetooth-Signalen aus einem Bus und denjenigen eines Autos unterscheiden können, erfolgt nach dem Einschalten der Anzeigen eine Blindbetriebsphase, während der alles justiert wird.

In dieser Zeit bleiben die Displays noch dunkel. Die ersten Reisezeiten dürften in Baden im Frühsommer 2021 angezeigt werden. (nro/dru)