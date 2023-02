Strafbefehl Kosovare (32) fälschte Betreibungsregisterauszug, um ein Auto leasen zu können Dank der aufmerksamen Leasingfirma flog eine Urkundenfälschung auf. Die Staatsanwaltschaft knöpfte sich den Mann aus der Region Lenzburg vor.

Das Betreibungsregister des Mannes war randvoll. Bild: Gaetan Bally

Weil er offensichtlich eine äusserst zweifelhafte Zahlungsmoral hat, griff ein Kosovare (32) aus dem Bezirk Lenzburg auf einen Trick zurück. Der Mann wollte ein Auto leasen. Aber weil er schon diverse Betreibungen, Pfändungen und Verlustscheine hatte, war das nicht so einfach. Deshalb änderte er seinen durch das Betreibungsamt Lenzburg ausgestellten Betreibungsregisterauszug so, dass er statt vier nur noch zwei Seiten aufwies: Nun waren anstelle der diversen laufenden Betreibungen, Pfändungen sowie Verlustscheine nur noch drei Einträge von Gläubigern ersichtlich, welche ausserdem alle den Status «bezahlt an Betreibungsamt» aufwiesen.

Der Mann reichte den Auszug so bei der Autogarage ein, wo er sein Gefährt leasen wollte. Die wiederum gab das Dokument an die Leasingfirma weiter – welche die Fälschung bemerkte und sich beim Betreibungsamt Lenzburg meldete. Statt eines Autos gab es darum für den Mann einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung. Das kostet ihn 1000 Franken Busse und 900 Franken Strafbefehlsgebühr; die Geldstrafe (60 Tagessätze zu 70 Franken) ist einstweilen zur Bewährung ausgesetzt.