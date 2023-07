Strafbefehl Die Gemeinde betrogen und eine Drohne gemietet, aber nicht zurückgegeben: 26-Jähriger verurteilt Die Kontoauszüge zu manipulieren, hat sich für diesen jungen Mann aus dem Seetal definitiv nicht gelohnt.

Der Seetaler bezog Sozialhilfegelder, obwohl er gar keinen Anspruch darauf gehabt hätte. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Mehrere Monate lang flog er nicht auf. Ende 2021 hatte Silas (Name geändert) bei einer Seetaler Gemeinde um finanzielle Unterstützung ersucht. Sie wurde ihm gewährt mit der Auflage, dass er jeden Monat Lohnausweise und Kontoauszüge einreicht. Auf dieser Basis wurde berechnet, wie hoch der Sozialhilfebeitrag ist, den er bekommt.

Das tat Silas, wie einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau zu entnehmen ist. Mitte des Jahres 2022 reichte dann aber auch seine Beiständin Bankkontoauszüge ein. Und die Gemeinde stellte fest, dass das, was sie abgegeben hatte, nicht mit dem übereinstimmte, was der heute 26-Jährige per E-Mail gesendet hatte.

Die Gemeinde prüfte sämtliche Auszüge der vergangenen Monate nach – und stellte fest, dass jeder Einzelne abgeändert worden war. Silas hatte aus den PDFs jeweils Word-Dateien gemacht, Transaktionen gelöscht und den Abschlusssaldo verändert. Er habe deshalb unrechtmässige Leistungen von über 7700 Franken bezogen, heisst es im Strafbefehl. Die Straftatbestände lauten: mehrfache Urkundenfälschung und mehrfacher Betrug.

Drohne einfach nicht mehr zurückgegeben

Und noch etwas hat sich Silas zu Schulden kommen lassen. Über eine Internetplattform mietete er eine Drohne. Zumindest gab er das so an. Die Dohne kam per Post zum gewünschten Zeitpunkt auch tatsächlich bei ihm an. Nur nach einer Woche zurückgegeben hat er sie nicht, wie er sollte. Erst rund ein halbes Jahr später gab er sie bei der Polizei ab, zuhanden des Besitzers. Damit hat sich Silas einer sogenannten Sachentziehung schuldig gemacht.

Alles in allem kommt Silas sein Handeln nun ganz schön teuer zu stehen. Die Freiheitsstrafe von fünf Monaten wird zwar bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren ausgesprochen. Bezahlen muss er aber 300 Franken Busse – und ganze 1300 Franken Strafbefehlsgebühr. Allfällige Schadenersatzforderungen sind in diesem Betrag nicht eingerechnet, diese werden auf den Zivilweg verwiesen, heisst es im Strafbefehl.