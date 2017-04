Keramikschalen, Etuis aus echtem Kork, lustige Stoffhühner und bunte Filzmonster. Das Produktangebot im Kreativatelier der Stiftung Gärtnerhaus ist vielfältig und originell. Konzentriert sitzen die Klienten, die von der Stiftung betreut werden, an ihren Arbeitstischen und gestalten und verfertigen die fantasievollen Produktschöpfungen in Handarbeit, bevor sie in den verschiedenen Läden der Stiftung zum Verkauf angeboten werden.

Gestern Sonntag gewährte die Stiftung Gärtnerhaus an einem Tag der offenen Tür Einblick in den Arbeitsalltag der stiftungseigenen Werkstätten und Verkaufsläden. Dazu gehören unter anderem eine Schreinerei, eine Wäscherei, ein Blumenladen, ein Restaurant und das Kreativatelier. 41 Mitarbeitende des Integrationszentrums für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen betreuen insgesamt 86 Klienten. In einem 50- bis 100-Prozent Arbeitspensum werden diese an einem geschützten Arbeitsplatz beschäftigt. 70 Klienten wohnen zudem in Einrichtungen der Stiftung.

«Unser vordergründiges Ziel ist es, unseren Klienten feste und regelmässige Tagesstrukturen zu vermitteln, damit sie ihren Alltag wieder möglichst selbstständig bewältigen können», sagt Mirzet Sejdinoski, der Arbeitsbereichsleiter des Integrationszentrums.

Turbulente Zeiten bewältigt

Die Stiftung Gärtnerhaus hatte turbulente Zeiten zu bewältigen. Im vergangenen Frühling wurde der damalige Stiftungsleiter Markus Künz per sofort freigestellt. Matthias Lämmli, bis dahin Leiter der Finanzen, übernahm die operative Führung der Stiftung. «Die neue Führungscrew hat es geschafft, relativ schnell wieder Ruhe in die Stiftungsarbeit zu bringen. Dies gelang vor allem auch dank der grossen Unterstützung durch unsere Mitarbeitenden», sagt Lämmli.

Im Sommer des letzten Jahres überarbeiteten Stiftungsrat und Stiftungsleitung gemeinsam das Strategiekonzept für das Betreuungsangebot. «Fest steht, dass wir nicht weiter expandieren wollen», erklärt der Stiftungsleiter. «Mit der Tierhaltung und der Gourmet Oase haben wir zudem zwei unserer Angebote für einen geschützten Arbeitsplatz gestrichen.» Die Stiftung Gärtnerhaus besitze jetzt eine gute und gesunde Grösse, wodurch das Betreuungsangebot für die kommenden Jahre gesichert sei.