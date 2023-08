Staufen–Lenzburg–Seon Bauarbeiten beginnen wieder: Zweiter Abschnitt des Velowegs wird realisiert Es geht weiter beim Ausbau der kantonalen Radroute Staufen–Lenzburg–Seon: Bis Ende November soll der zweite Abschnitt fertiggestellt sein.

Mit der Fertigstellung dieses Abschnitts kann der Veloverkehr abseits der Kantonsstrasse sicher von Staufen in das Industriegebiet Birren fahren. Bild: zvg

Am Veloweg zwischen Staufen–Lenzburg–Seon wird weitergebaut. Am Montag, 28. August, beginnen die Arbeiten am zweiten Abschnitt vom Reitplatz Oberrai in Staufen bis zum Bahnübergang Birren in Seon, teilt das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mit. «Alle Landerwerbsverhandlungen sind abgeschlossen, die Baumeisterarbeiten wurden vergeben, und es steht dem geplanten Baubeginn nichts mehr im Wege», wird Projektleiter Christoph Nünlist in einer Medienmitteilung zitiert.

Mit der Fertigstellung dieses 1020 Meter langen Abschnitts könne der Veloverkehr abseits der Kantonsstrasse sicher von Staufen ins Industriegebiet Birren fahren. Der neue Veloweg verlaufe parallel entlang der Seetalbahn durch Waldgebiet und Landwirtschaftsland.

Der Bahnübergang wird beidseitig gesperrt

Während der Bauarbeiten wird für den Veloverkehr eine Umleitung signalisiert: Diese führt von Staufen via Holzgasse durch den Wald und die Gebiete Unteri Buechrüti, Niderholz und Grabhügel auf die Aarauerstrasse, hält das BVU fest. Die Zufahrt zum Reitplatz Oberrai ist für Zubringer via Zopfgasse gestattet. Eine Weiterfahrt bis zum Bahnübergang Oberrai und damit auf die Kantonstrasse ist nicht möglich. Der Bahnübergang wird beidseitig für den Fussgänger-, Velo- und Landwirtschaftsverkehr gesperrt. Dieser Bereich wird ausschliesslich als Baustellenzufahrt für die zahlreichen Anlieferungen und Abfuhren von Materialien genutzt, so das BVU.

Der Veloweg verläuft auf einer Länge von 2340 Metern zwischen Staufen und Seon. Bild: zvg/BVU

Der Abschluss der Bauarbeiten erfolgt voraussichtlich bis Ende November. Der Einbau des Deckbelags ist noch für dieses Jahr geplant, hängt aber von der Witterung ab, führt das BVU weiter aus. Sollte die Fertigstellung nicht mehr möglich sein, würde der Einbau mit dem dritten und letzten Abschnitt erfolgen.

Wegen Einsprachen erfolgen Arbeiten in Abschnitten

Der Bau des dritten, 310 Meter langen Abschnitts vom Bahnübergang Birren bis zum Quartier Ziertal in Seon ist für Sommer/Herbst 2024 vorgesehen. «Dies hängt aber von den Landerwerbsverhandlungen ab», gibt das BVU zu bedenken.

Dass die Bauarbeiten an der kantonalen Radroute zwischen Staufen–Lenzburg–Seon in mehreren Schritten ausgeführt werden, ist auf die Einsprachen zurückzuführen. Der erste, 1010 Meter lange Abschnitt wurde bereits im Jahr 2019 erstellt. Die Abschnitte zwei und drei werden nun nachgelagert realisiert. (mhu)